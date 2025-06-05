罕見「2.7m地震魚」現蹤澳洲沙灘　網驚：離世界末日更近了？

▲罕見皇帶魚現蹤澳洲沙灘。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞島（Tasmania）沙灘出現一條罕見的巨型皇帶魚，畫面曝光後立刻引發熱議，甚至引來部分網友擔憂，「彷彿離世界末日又更近一步了。」

根據《每日郵報》報導，當地民眾2日清晨在塔斯馬尼亞島西岸海洋沙灘（Ocean Beach）遛狗時，意外發現一條長超過9英尺（約2.7公尺）的巨型皇帶魚（Oarfish）擱淺在沙灘上，便拍下照片分享到當地的臉書社團。

▲皇帶魚通常棲息在深海地帶。（圖／翻攝自Facebook）



沒想到貼文隨後被轉發到Reddit後迅速爆紅，留言區也出現不少人提到這種魚在傳說中代表著災難，「海洋對人類感到很不滿」、「最近這些罕見的『末日魚』好像越來越常出現了，不是嗎？」、「這世界最近好像真的一副要毀滅的樣子」、「彷彿離世界末日又更近一步了」。

皇帶魚通常棲息在深海地帶，體長可達11公尺，體重更可超過200公斤。牠們偶爾會因病或洋流影響漂上海灘。

在日本、台灣等地民間傳說中，皇帶魚的出現常被視為地震或海嘯即將發生的徵兆，因此又被稱為「地震魚」、「末日魚」。不過科學界至今尚未證實皇帶魚與地震有直接關聯。

事實上，這並非今年首次有皇帶魚現蹤海灘。今年2月10日有一條皇帶魚在西班牙加那利群島的蘭薩羅特島（Lanzarote）被泳客發現。

另外，在今年稍早，墨西哥巴哈加州南端的海灘也曾出現一條尾部受傷的皇帶魚，長度與衝浪板相當，銀藍色魚身搭配背部艷紅魚鰭，畫面震撼不少目擊者。