林正杰病逝　陳水扁憶往事：「黨外三劍客三缺一」不勝悲慟

▲黨外三劍客林正杰、謝長廷、陳水扁三人合影。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者郭運興／台北報導

民進黨創始黨員、黨外時代三劍客之一，且有「街頭小霸王」之稱的林正杰，3日凌晨因病過世，享壽73歲。對此，黨外三劍客之一的前總統陳水扁今（5日）發文哀悼，文中他回憶起往事，林正杰想出共同競選口號「民主要制衡，制衡靠黨外；有黨外，就有進步」，民主+進步，不就是後來民進黨的黨名嗎？如今正杰兄先走一步，黨外三劍客四人幫三缺一，不勝悲慟！



陳水扁PO出昔日「三劍客合影」表示，1981年第四屆台北市議員謝長廷、林正杰跟他被稱為「黨外三劍客」，連同康水木被封「四人幫」。

陳水扁透露，當年台北市長官派，也沒有民主進步黨，林正杰當時想出共同競選口號「民主要制衡，制衡靠黨外；有黨外，就有進步」，民主+進步，不就是後來民進黨的黨名嗎？

陳水扁說，這張照片是黨外三劍客聯袂登記市議員選舉後的合影。選舉結果則是黨外三劍客分別在自己選區拿到最高票或次高票，他還是全台北市第一高票當選的議員。

最後，陳水扁不捨表示，如今正杰兄先走一步，不勝悲慟！祝正杰兄在天之靈安息，全體家人節哀保重！

▼昔日民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，民進黨創黨元老林正杰助講。（圖／記者林敬旻攝）