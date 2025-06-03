現役軍人「涉詐又捲金錢糾紛」竟逃兵　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

現役軍人阿豪（化名）因涉犯詐欺案件，加上在軍中與他人有金錢糾紛，竟在2023年12月間選擇逃兵，沒有按時返回營區，因而挨告。新竹地院法官日前審理之後，依犯陸海空軍刑法第39條第1項前段之意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處阿豪有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿豪休假結束後未按時返回營區。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2023年12月間正在某部隊服役，屬於現役軍人，他卻在一次休假離開部隊之後，沒有按時收假返營，當時他還透過電話、通訊軟體LINE聯繫副連長、班長，謊稱自己已經搭上火車準備返營，結果人卻消失無蹤。

新竹憲兵隊獲報前往阿豪的住處查訪也沒有找到人，全案經新竹憲兵隊報告新竹地檢署檢察官聲請簡易判決處刑。

新竹地院法官表示，阿豪因涉犯詐欺等案件，加上在軍中與他人有金錢糾紛，竟找藉口欺騙長官，沒有按時返營，可見他的法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，嚴重影響部隊管理及國防安全。

不過，法官指出，阿豪在事後曾向副連長表明犯案動機、心中顧慮，顯然他對自己的不當行為仍有基本認知，尚未達到毫無悔意的程度，考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，最終依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。