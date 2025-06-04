醉男坐輪椅急診踢護理師一腳　清醒後道歉仍被判刑2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年12月間因故被送往新竹某醫院的急診室，他坐在輪椅上，卻因酒後情緒控管不佳，踹踢了護理人員一腳。雖然事後阿哲親自前往醫院道歉，但新竹地院法官日前審理之後，仍依違反醫療法判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿哲因酒後情緒控管不佳，竟坐在輪椅上踢了護理師一腳。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年12月間因故前往新竹某醫院的急診室就診，他明知現場人員為護理師，屬於醫療法第10條第1項所規定依法執行醫療業務的醫事人員，仍坐在輪椅上將腳往前踢踹，導致護理師腿部痠痛。

這起案件經由內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊第一中隊，報告新竹地檢署檢察官偵查，並聲請簡易判決處刑。

新竹地院法官認為，阿哲飲酒後情緒控管能力不佳，以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務，導致護理師受傷，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，事後也親自前往醫院致歉，最終依對醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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