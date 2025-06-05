違停被拖吊！車主衝保管場直接開走　控警AI變造取締影片

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）前年11月間因違規停車，導致車輛被拖吊，他竟心生不滿，直接前往拖吊保管場將車子開走，事後挨告還反過來控訴警方的拖吊過程影像畫面是AI變造的。新竹地院法官檢視所有證據之後，並未採信阿強的說詞，並依犯損壞封印罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲圖為阿強車輛被警方拖吊時的畫面。（圖／取自司法院裁判書系統）

判決書中記載，阿強2023年11月22日將一輛自小客車停放在新竹縣某路口的道路邊線外，因為占用車道情形嚴重，造成車道縮減，被警方認定為違停，車輛隨後被拖吊至交通隊的拖吊保管場；阿強不滿愛車遭拖吊，同日晚間前往拖吊保管場，不顧在場人員阻攔，直接把車開走。

阿強到案之後辯稱，他平時會把車子停放在事發路口，那邊也有停放別的車輛，他發現車子不見之後，以為被偷了，於是前往警局詢問，經警員告知才去保管場把車開走，當時他沒有看到車門上有貼封條。此外，阿強甚至反過來質疑警方的拖吊過程影像，是經過AI變造的。

新竹地院法官檢視相關證據之後認為，阿強違規停車在先，他因不服取締及拖吊程序，竟無視車門上黏貼的封條，也沒有依照規定辦理領車手續，還不顧現場人員勸阻將車開走，他的行為顯然是在漠視國家公權力；至於AI變造影像的說詞，他也沒有提出任何證據佐證，僅憑空言指責，不足採信。

法官表示，阿強從犯後到法院審理期間，是被通緝了才到案，開庭還經常無故遲到，甚至多次提出與本案無關的事項，干擾審理進行，可見他毫無悔改之意，犯後態度惡劣，最終依犯損壞封印罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。