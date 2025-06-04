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典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報「8級強風齊發」

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲典型梅雨！11縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

梅雨季滯留鋒面影響，天氣不穩定，中南部及花東有短暫陣雨及雷雨，並有短延時強降雨和局部大雨，其他地區也有短暫陣雨，中央氣象署今（4日）晚持續發布11縣市「豪雨特報」，今晚至明天（5日）滯留鋒面將逐漸南移至巴士海峽，結構會變得較為鬆散，不過颱灣附近大氣環境仍不穩定，各地都還是會有些短暫陣雨或雷雨，今晚到明晨雨勢有機會緩和些，到了明天白天配合熱力作用，新竹以南地區及花東山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象署今晚10時5分針對11縣市發布豪大雨特報，因滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今（4日）晚至明（5）日蘭嶼有局部大雨或豪雨，南投、雲林以南、台東地區（含綠島）及台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。另外10時42分也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晚至明晨新北市、桃園市、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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前氣象局局長鄭明典也分析，「鋒面不一樣了！」地面鋒面、也就是北風前緣，仍然直接掃過台灣，進入巴士海峽，但根據大氣可降水量圖分析，鋒面的主要水氣帶停留在台灣上空，所以台灣天氣可以描述成受滯留鋒影響。梅雨季的強降雨系統通常在鋒面前發展，鋒面後的天氣相對緩和，但是鋒面上的潮濕空氣還是給台灣帶來普遍性的降雨，主要雨區在中南部，這種雨型也算是一種典型梅雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

【豪雨警戒地區】

台東縣

【大雨警戒地區】

嘉義縣、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、台南市、台中市、高雄市、花蓮縣、嘉義市、台東縣、屏東縣

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