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桃園公車開到一半引擎起火「後半截燒光」　駕駛下車檢查逃劫

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，駕駛停靠路旁下車察看，警消據報到場處理。（圖／翻攝自臉書《紅色豪門企業》）

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，駕駛停靠路旁下車察看，警消據報到場處理。（圖／翻攝自臉書《紅色豪門企業》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛亞通客運公車今（23）日上午從平鎮區金陵路金雞湖發車，開往中壢途中卻突然起火，黃姓駕駛見狀立即停靠路邊下車察看，未料公車隨即陷入大火，平鎮警方與消防人員據報到場處理，所幸客運當時並無乘客，駕駛也及時下車未有人員受困受傷，警消約10分鐘控制火勢，但客運引擎與後半部幾乎全毀，起火原因初判可能是機械故障引起，但真正起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，消防人員撲滅火勢，內部嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，消防人員撲滅火勢，內部嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天上午10時8分接獲通報，一輛公車客運在平鎮區洪圳路、金陵路七段路口處起火燃燒，消防局第四大隊平鎮分隊立即派出12名消防人員、4輛消防車與1輛救護車到場搶救，火勢約在10分鐘內控制，上午11時許殘火處理完畢，所幸車上並無乘客，並無人員受傷受困，公車被焚燒約1平方公尺，起火原因仍待火調科鑑識人員調查。

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，消防人員撲滅火勢，但後半部幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛公車今天上午10時許行經平鎮區金陵路七段時突然起火燃燒，消防人員撲滅火勢，但後半部幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方表示，這起公車火警案，經查該客運疑似機械故障引發起火，客運是亞通客運由平鎮金雞湖開往中壢方向，案發時車上僅黃姓駕駛1人，駕駛察覺異常後立即靠邊停車下車查看，車輛隨即起火燃燒，消防局獲報到場迅速撲滅火勢，現場所幸無人員受傷，警方在現場架設封鎖線，並協助疏導交通，至於起火原因交由消防局鑑定釐清。

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