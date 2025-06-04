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「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

喬天鼎和A女曾以結婚為前提交往，也積極備孕。（讀者提供）

▲喬天鼎和A女曾以結婚為前提交往，也積極備孕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週，新北市的「型男里長」喬天鼎遭爆趁著赴海外考察之便，揪政商名流組了砲兵團征戰中國大陸、越南的聲色場所，對此喬天鼎扯說是遭前女友報復。本刊循線獨家專訪到了前女友A，曾與喬天鼎論及婚嫁的她，更揭露曾為對方懷雙胞胎，但被告知喬天鼎竟在外花天酒地，原本就胎象不穩的A女，後因情緒波動流產，至今想來都夜不成眠、以淚洗面。

原來A女和喬天鼎2023年底，透過友人介紹進而交往。雖然一開始就知道喬天鼎剛離婚，還有兩個小孩，但A女感覺他很貼心、會頻繁噓寒問暖，因而墜入情網。之後經常參加他的家族聚會，和他的兩個小孩相處得非常好。

喬天鼎（右三）的前女友（左三）以準媳婦的姿態，參與男方的家庭生活。（讀者提供）

▲喬天鼎（右三）的前女友（左三）以準媳婦的姿態，參與男方的家庭生活。

A女很快就認定了喬天鼎，於是以結婚為前提繼續交往，還一直積極備孕。哪知道當初怎麼心動，後來就如何心碎，A女逐漸獲悉，原來喬天鼎和前妻之所以會離婚，並非只是單純的個性不合，她說：「他（喬天鼎）和他的前妻分開，好像是有女生的內衣掉在他家，還有前妻發現他車上有情趣用品。」

同時，A女也發現喬天鼎買了一些奇怪的頭套在家裡，不知道用途為何，但在聽說前妻的經歷之後，讓她起了不好的預感，之後在友人的通風報信之下，得知了更多崩潰真相，但也不願攤牌。


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