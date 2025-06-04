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「荒淫里長」前女友掀渣底！　懷雙胞胎竟被要求打掉一個

我們想讓你知道…上週，新北市的「型男里長」喬天鼎遭爆趁著赴海外考察之便，揪政商名流組了砲兵團征戰中國大陸、越南的聲色場所，對此喬天鼎扯說是遭前女友報復。本刊循線獨家專訪到了前女友A，曾與喬天鼎論及婚嫁的她，更揭露曾為對方懷雙胞胎，但被告知喬天鼎竟在外花天酒地，原本就胎象不穩的A女，後因情緒波動流產，至今想來都夜不成眠、以淚洗面。

A女因聽到男友喬天鼎（左圖）的偷吃傳聞，影響情緒而流產。右圖為她當時懷孕的超音波。（翻攝自《羊城晚報》／讀者提供）

▲A女因聽到男友喬天鼎（左圖）的偷吃傳聞，影響情緒而流產。右圖為她當時懷孕的超音波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊獨家專訪到了喬天鼎的前女友A，A女不屑地說：「我根本不想再和他有任何關聯了！他想怎麼說就怎麼說吧！」對於遭到喬天鼎指控以爆料來復仇，A女早就對他心死，而且徹底看清楚了這個男的。

於是在她的娓娓道來之下，才得知A女曾為喬天鼎懷孕，後來流產了的事實，揭穿所謂的「型男里長」不止花、還很渣的不堪一面。去年9月，和喬天鼎以結婚為前提而備孕的A女順利懷上雙胞胎，但因胎象不穩，懷孕初期就開始吃起安胎藥。

喬天鼎前女友去年懷孕後還相當期待，但流產後身心備受摧殘。（讀者提供）

▲喬天鼎前女友去年懷孕後還相當期待，但流產後身心備受摧殘。

與此同時，A女卻不斷聽說喬天鼎在外買春、約妹等誇張事跡，令她整天焦慮、憂心，思來想去懷疑自己是否看錯了人。不過喬天鼎會負責地陪她去婦產科檢查，有個雙方一起期待的未來，都讓A女安慰自己，也許喬天鼎的傳聞只是「聽說」。

喬天鼎和前妻育有兩女，前女友懷雙胞胎後，還要求是否能只留下一個孩子，以免影響生活品質。（讀者提供）

▲喬天鼎和前妻育有兩女，前女友懷雙胞胎後，還要求是否能只留下一個孩子，以免影響生活品質。

只是到了同年12月，A女跟著喬天鼎出國去日本，幫忙他打理進出口的生意，結果因為情緒不穩、承受不住身心壓力，加上疲勞導致意外流產。A女透露：「流產流了兩次，因為是雙胞胎。」

由於懷孕的消息沒有人知道，當時人在日本又舉目無親，A女只能默默和喬天鼎到醫院處理。「我在日本睡了3天沒起來、沒力氣要死掉了。」流產之後的A女努力許久，身體還是很虛弱，更是心痛自己的孩子就這樣沒了。


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