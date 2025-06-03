立院通過2028年中火無煤　江啟臣喊支持：「減碳無煤」是國際趨勢

▲針對「2028年完成無煤中火之國家減碳目標」，立法院副院長江啟臣投下贊同票 。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（3日）針對「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」的提案進行表決，最終表決通過。立法院副院長江啟臣今天也投下贊同票，並表示，「減碳無煤」是國際趨勢，也是大家的共識，但中火無煤更是中部居民深切的期盼，所以增氣就應該減煤，只要能早一日脫煤，早一日讓人民身體更健康的事，「我絕對支持」。

今下午4時立院針對「2028年完成無煤中火之國家減碳目標」進行表決，民進黨提出自修正動議，為加速推動台中增氣減煤，請經濟儘速興建燃氣廠，達成台中電廠無煤供電目標，但並未明定無煤期限，最終表決不通過。接著表決國民黨團提議2028中火無煤，出席委員109位，藍白聯手，以59票贊成票，照案通過。

江啟臣指出，過去他在第9屆(2016)擔任立委時就提出「減碳無煤家園推動法草案」，第10屆(2020)也再次提出，但均未能完成三讀，為了表達他推動減碳無煤家園，希望臺灣儘早脫煤的一貫立場，特別前往院會投下贊成票，為他的堅持留下紀錄。希望決議通過後，政府能夠儘速辦理，加快中火無煤腳步，持續減碳讓空氣品質更好，勿忘守護人民健康，是國家的義務。

江啟臣提到，淨零碳排是國際趨勢，前總統蔡英文在2021年的世界地球日宣布臺灣要在2050年達成淨零碳排，立法院也在2023年三讀通過「氣候變遷因應法」並將目標明文入法，國發會更規劃在2030就要減量30%的碳排，淨零碳排不只是為了地球永續，更是為了每一位國人的健康。

江啟臣說明，2021年中火新建的二部燃氣機組，將於今年(2025)與明年(2026)完工運轉，總計有2600MW發電裝置容量，相當於4.7座中火燃煤機組，其他燃氣機組也將陸續上線運轉，燃煤勢必可再大幅減量，儘早完成無煤中火已非難事，不但有助於國家淨零碳排目標的達成，也是做到呼吸平權、健康平權。

「維護國人健康一刻都不該等！」，江啟臣說，「減碳無煤」是國際趨勢，也是大家的共識，但中火無煤更是中部居民深切的期盼，所以增氣就應該減煤，只要能早一日脫煤，早一日讓人民身體更健康的事，他絕對支持。