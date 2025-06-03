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快訊／雨區再擴大！18縣市大雨特報　大雷雨襲5地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（3日）下午1時50分持續發布大雨特報，雨區擴大到18縣市，受滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今西半部、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣象署下午1時51分也針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署下午1時52分針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時51分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署表示，今天受到滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也陸續轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，鋒面影響期間易有強對流發展，並可能伴隨著短延時強降雨、雷擊和強陣風等劇烈天氣現象，外出活動也要特別留意天氣變化並注意安全。

大雨地區
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

大雷雨區域
苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣

山區暴雨區域
台中市

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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