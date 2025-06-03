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兒在家門口遭刺死！老父解鎖手機　赫見「凶手詭笑嗨舞」

▲▼兒在家門口遭刺死！老父解鎖手機　赫見「凶手詭笑嗨舞」。（圖／翻攝X）

▲麥可（左）遭從小一起長大的鄰居兼朋友賈科莫（右）刺死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

義大利32歲男子麥可（Michael Boschetto）在家門口遭刺殺身亡，他的手機被父親與女友解鎖後，竟出現凶手興奮跳舞、露出嘲諷笑容的影片，不僅讓死者家屬痛心不已，更成為全案關鍵證據。

《每日郵報》等外媒報導，本案去年4月發生在義大利東北部的帕多瓦納自由鎮（Villafranca Padovana）。凌晨4時，凶嫌賈科莫（Giacomo Friso）前往拜訪受害者，未料2人爆發口角。賈科莫一度離開，但清晨6時，卻又帶著一把刀回來，朝著正在門口等待女友的麥可猛刺4刀。

儘管女友迅速趕到，麥可早已不幸身亡，臉部與胸膛都有刺傷。而34歲的賈科莫始終主張，自己是出於自衛，才會攻擊麥可。

死者與受害者住在同一條街上，而且從小就認識，可以說是一起長大的朋友。警方認為，賈科莫似乎沒有明確犯案動機，儘管從他身上查獲受害者手機，卻遲遲無法解鎖。

1年後，手機終於被交還家屬，麥可父親請兒子女友協助解鎖，2人一看見螢幕畫面，立刻臉色慘白，因為竟是一段賈科莫拍攝自己走進房裡跳舞，並且做出勝利手勢的影片。

老父親受訪時表示，賈科莫剛剛犯案完畢，但「他的臉出現在我兒子的手機上，掛著一抹嘲諷的微笑。在這30秒內，賈科里幾乎可說是因為殺了我兒子感到開心，他做了一個手勢，似乎在說『是我幹的，我殺了他。』」

此外，老父親也指出與嫌犯供詞不符的影片內容，「根據他的說法，他剛剛與我兒子打了一架，而且也有挨揍，但他臉上甚至一條抓痕都沒有。」這些新證據，顯然都與賈科莫的說法相互矛盾。

據悉，賈科莫在當地因為行為怪異而出名，剛從戒毒機構返家，案發前幾天還被目擊，獨自持刀在街上遊蕩。此案審判預計9月11日登場。

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