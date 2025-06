兒在家門口遭刺死！老父解鎖手機　赫見「凶手詭笑嗨舞」

▲麥可(左)遭從小一起長大的鄰居兼朋友賈科莫(右)刺死。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

義大利32歲男子麥可(Michael Boschetto)在家門口遭刺殺身亡,他的手機被父親與女友解鎖後,竟出現凶手興奮跳舞、露出嘲諷笑容的影片,不僅讓死者家屬痛心不已,更成為全案關鍵證據。

《每日郵報》等外媒報導,本案去年4月發生在義大利東北部的帕多瓦納自由鎮(Villafranca Padovana)。凌晨4時,凶嫌賈科莫(Giacomo Friso)前往拜訪受害者,未料2人爆發口角。賈科莫一度離開,但清晨6時,卻又帶著一把刀回來,朝著正在門口等待女友的麥可猛刺4刀。

儘管女友迅速趕到,麥可早已不幸身亡,臉部與胸膛都有刺傷。而34歲的賈科莫始終主張,自己是出於自衛,才會攻擊麥可。

死者與受害者住在同一條街上,而且從小就認識,可以說是一起長大的朋友。警方認為,賈科莫似乎沒有明確犯案動機,儘管從他身上查獲受害者手機,卻遲遲無法解鎖。

Un orrore che si aggiunge all'orrore. Mentre è già in corso il processo per l'omicidio di Michael Boschetto, ucciso nell'aprile dello scorso anno in provincia di Padova, spunta un video sul suo telefonino, che finora nessuno era riuscito a sbloccare

Fausto Bertuccioli #GR1 pic.twitter.com/7S2TvkbH9Z