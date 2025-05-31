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父母吸毒無人顧！舅守護外甥長大　「哭回台南」打動法官裁准收養

▲台南地院裁定陳啓昱等3人延長羈押2月並禁見、禁通信。（記者林東良翻攝，下同）

▲生父、生母因吸毒頻繁入獄，舅舅肩負父親的責任，悉心照顧外甥長大。（資料照／記者林東良翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名少年因為父母吸毒的緣故，自幼由舅舅撫養長大，與舅舅的關係勝似父子，舅舅也決定向法院聲請認可收養未成年子女。儘管少年吸毒的母親反對收養，不過舅舅與少年的相處點滴打動了法官，最終法官裁定收養。

根據判決書內容，少年的父母有多次服刑紀錄，且自從少年出生以後，生父直到2019年離婚以前，幾乎都在監所中度過，出獄後也未曾探視孩子、負擔撫養費用。至於少年的生母則是頻繁進出獄所，儘管中間曾經出獄，但都是不久後又再犯新案。

由於姊姊頻繁入獄，舅舅將外甥視如己出，從小到大都參與了外甥的生活管教、學業進度，並且每個禮拜都帶外甥出門玩，包含騎車、溜直排輪、逛老街，以及聽音樂、看表演等等，出國的時候也帶著外甥，2人相處的時間，比一般家庭的父子還多。

為了能夠妥善照顧外甥，舅舅會跟同事交流小孩的話題，每當公司有尾牙等活動時，也會帶著外甥一起參加，因此同事們都一起看著這個孩子長大，舅舅也曾向同事透露，正在辦收養手續。

隨著外甥逐漸長大、成功考取軍校，直到外甥入學那天，舅舅將人送到高雄，搭上火車以後，卻一路哭回台南，彼此之間的感情相當深刻。

對此，外甥也表示，與舅舅的感情相當融洽，有時舅舅心情愉快時，會在大庭廣眾下跳舞，當下他也會感覺到開心，與舅舅一起「尬舞」。舅舅熱愛電動，購買的PS5到貨後開心得不得了，他雖然沒有玩電玩，但看見舅舅的笑容，也跟著開心了起來，且父母從未扮演好應盡的角色，舅舅實際上「是我的父親」。

雖然舅舅、外甥不是父子、感情勝似父子，但獄中的生母得知收養的定義以後，立即予以拒絕、不同意孩子出養。不過，台南地院考量舅甥之間的深刻情感，最終不採納生母的意見，裁定認可收養。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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