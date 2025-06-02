蒸機女王CT273限時3趟次行駛花東　6／6開放預訂

▲仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

2025年仲夏寶島號蒸汽火車活動將至，仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，分別在7月5日、7月19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站，6月6日上午10時開放民眾網路訂購。

「仲夏寶島號」最早為2013年台鐵CK124與日本JR北海道釧路支社C11型「冬季濕原號」蒸汽機車締結姊妹車1周年開行。2014年首次將蒸汽火車專列活動移往花東地區，並使用CT273蒸汽機車，自此仲夏寶島號每年都會於花東限定行駛3趟次。

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台鐵公司表示，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站，可造訪參觀東、西風格混搭建造的關山舊站房，建築造型採左右對稱，兩段式傾斜的半五角形屋頂造型，是19世紀法國最常用於公共建設的屋頂樣式；左右對稱的車站兩側則是標準的日式木造結構。

台鐵公司指出，每張票售價1,888元，憑車票於搭乘當天可獲贈紀念品一份，沿途停靠站還有宣導活動，抽中的旅客另有小驚喜。另外，憑2025仲夏寶島號4666次車票，可至各站售票窗口購買活動當日408次車票至玉里站接駁仲夏寶島號，相關行程及購票須知可至台鐵官網查詢。