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快訊／4縣市高溫警示　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對4縣市發布高溫警示，因西南風沉降影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今（2）日白天花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台東縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，花蓮玉里在下午1時已飆出37.9度，新北屈尺上午11時50分也有36度；另外，新北坪林在下午1時來到35.9度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)
影響時間：02日白天
＊高溫橙色38燈號：花蓮縣
＊高溫黃色燈號：新北市、台北市、台東縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風影響，迎風面水氣多，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區降雨範圍廣，容易出現局部大雨，而中部及苗栗雖然降雨較為局部，不過中部山區也有局部大雨發生的機率，至於新竹以北及東半部則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，各地高溫約32至35度，受西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷及台東容易出現局部36度以上高溫，台東有焚風發生的機率；至於各地低溫約25至28度。

資料來源：氣象署

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