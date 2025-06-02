國3通霄段工程車陷火海！黑煙沖天阻視線　數公里塞爆

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗通霄北上路段，今（2日）天中午發生一起高空作業工程車火燒車事故。火勢迅速延燒、濃煙沖天，一度遮蓋南下、北上的視線，造成通霄、後龍交通回堵。消防人車趕抵達出2條水線撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，起火原因和損失有待警方調查。

▲國道3號通霄路段發生高空作業工程車火燒車事故，黑煙沖天造成大塞車，所幸未釀成人員傷亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天中午12時20分許接獲民眾報案，指國道3號北上139公里處路肩，有一輛高空作業工程車正起火燃燒，派遣通霄消防分隊人車上國道救災，到場後發現張姓駕駛（54歲）已下車逃生、未受傷，但火舌已蔓延到整輛工程車；經出2條水線灌救，火勢10多分鐘後控制。

由於火勢兇猛、濃煙蔽天，數公里遠即可看到黑煙沖天，靠近事故路段時，南下、北上所有車道一度被濃煙遮蔽，車輛紛紛降低車速通行，車陣壅塞到通霄、後龍交流道，造成國道3號苗栗路段交通大亂。

張姓駕駛說，他為台電公司外包廠商，近午時分獨自開工程車自台中出發，打算到苗栗後龍鎮施工，剛開過通霄交流道沒有多久，發現車底冒煙，趕緊停靠路肩下車察看，沒有多久車底就竄出大火，趕緊到車後逃生並打119求助。