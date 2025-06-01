「若櫻壽司」全台倒閉！網揭「團滅關鍵」：吃1次就再也沒去了

▲唐吉訶德旗下的「若櫻壽司」宣布全面退出台灣市場。（圖／翻攝自若櫻壽司 寿司わか桜臉書）

圖文／CTWANT

日本知名連鎖店唐吉訶德（DON DON DONKI）在全台灣擁有多家分店，2023年於台中TIGER CITY、高雄大立開設日式料理品牌「若櫻壽司」，隔年插旗西門町商圈，吸引許多唐吉訶德忠實顧客朝聖。豈料，繼西門店無預警宣布於今年5月11日歇業後，傳出台中與高雄店也在5月底熄燈；而網友分析「團滅」可能原因，應該是價格偏高。

唐吉訶德旗下品牌若櫻壽司，主打關西地區流行的「箱壽司」，是不少饕客必點的品項之一，店內還不定期舉辦鮪魚秀，噱頭十足。若櫻壽司首次海外展店選在台灣，2023年底於台中TIGER CITY、高雄大立百貨開設，2024年6月進軍北台灣，選在鬧區西門町；但西門町分店在今年4月無預警公告，在5月11日結束營業。

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日前臉書粉絲專頁「開新點」分享有關若櫻壽司的最新消息，高雄大立店門口貼出歇業通知，「本店最終營業日為2025年5月31日」也感謝顧客一直以來的支持；貼文底下還有網友透露，台中Tiger City店在同日結束營業，相當驚訝若櫻壽司全台分點都撤點。

即便有不少人感嘆還沒去吃過，但部分去朝聖過的網友分析若櫻壽司退出台灣的1大關鍵，「是不錯吃，但還是給我一種『與其吃這個不如去吃壽司郎』的感覺後，就再也沒去吃了」、「蠻好吃的，但單價偏高」、「同時段，旁邊的店在排隊，這間店沒幾個人，不意外」、「價錢太高了，跟附近的店落差太大」。

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