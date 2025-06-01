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新莊海砂屋天花板崩塌！小兄妹遭砸傷送醫　社區都更卡關居民憂

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一處屋齡35年的海砂屋社區，昨（31）日下午驚傳一戶住家天花板突然崩塌意外，大量水泥石塊掉落，砸中屋內一名13歲少年及11歲女童。造成少年背部、右小腿擦挫傷，女童頭部血腫、左腳踝擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。這起事件再次凸顯社區都更重建的急迫性，新北市府將加速辦理核定作業，並會全力協助社區的重建工作，以確保居民的居住安全。

▲▼新莊區幸福路一戶海砂屋發生天花板崩塌，砸傷一對兄妹，消防人員到場處理時，鄰居議論紛紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊區幸福路一戶海砂屋發生天花板崩塌，砸傷一對兄妹 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，這處位於新莊區幸福路的社區，早在10年前就被檢測出是嚴重海砂屋，但66戶住戶在協調都更重建時，卻因部分住戶意見不一而始終無法達成共識。儘管6年前住戶曾再度向新北市工務局申請都更重建，但仍因同樣問題卡關，遲遲未能啟動。

▲▼新莊區幸福路一戶海砂屋發生天花板崩塌，砸傷一對兄妹，消防人員到場處理時，鄰居議論紛紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市工務局為避免發生意外，2024年10月已發函要求社區住戶停止使用居住，但許多居民無奈表示，若要到外面租屋，每月經濟負擔將十分沉重，希望政府能出面介入，加速社區都更進度。

昨日（5月31日）下午3時許，社區一戶住家的天花板突然崩落，大量混凝土石塊瞬間砸下，造成屋內的13歲國中生和11歲小五生兄妹受傷。2人遭砸傷後意識清楚緊急送醫治療，這起崩塌事件造成當地居民人心惶惶。社區內有多處像這樣正在等待都更的海砂屋，期盼相關單位能加快都更審議，讓他們能安心居住。

新北市工務局表示，在接獲通報後，第一時間已派員協同新北市土木技師公會前往現場關切，協助屋主確認建築物狀況並提供專業建議。工務局強調，該社區的都更案已於去年12月17日審議通過，市府將加速辦理核定作業，並會全力協助社區的重建工作，以確保居民的居住安全。

▼消防人員到場處理時，鄰居議論紛紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊區幸福路一戶海砂屋發生天花板崩塌，砸傷一對兄妹，消防人員到場處理時，鄰居議論紛紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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