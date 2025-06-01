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獨／龍蝦價格崩盤！台幣強升+產季　進口價1400→800元/kg

▲進口龍蝦價格因產季到來，已經大崩盤，從每公斤1800元腰斬到每公斤1000元。（圖／記者游瓊華攝）

▲進口龍蝦價格因產季到來大崩盤，從每公斤1400元腰斬到每公斤800元，菁選鍋物推出龍蝦雙人套餐龍蝦買2送1活動。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

每年6月份是龍蝦產季，價格與2月份歷史天價相比，幾近腰斬。海鮮餐廳業者透露，今年除了產季到來之外，受到美國關稅議題影響，新台幣勁揚，讓進口龍蝦價格從每公斤1400元降到800元，餐廳也順勢推出優惠活動，包括龍蝦買2送1，或是龍蝦義大利麵買1送1活動，老饕們想吃品質好、價格甜美的龍蝦得把握機會。

菁選鍋物老闆楊智傑透露，每年2月份是龍蝦價格最高時刻，但到了5、6兩個月加拿大政府開放補撈，龍蝦價格就會驟降，加上近來關稅議題衝擊，美元走貶、台幣勁揚，因此龍蝦價格又比往年漂亮，不少消費者早早打電話詢問訂位，準備開懷大吃。

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菁選餐廳也推出太子龍蝦優惠活動，楊智傑強調，太子龍蝦是波士頓龍蝦蛻變為成年龍蝦前的小龍蝦，又號稱波龍界的小犢牛，肉質細膩軟嫩；即日起到6月底為止，雙人波龍蝦套餐2隻再送1隻、四人波龍蝦套餐4隻再送2隻，但平時使用的小波龍為450g左右，活動期間一律使用400g上下的太子龍蝦。

▲龍蝦義大利麵。（圖／記者游瓊華攝）

▲沐青餐廳推出使用餐券，可享龍蝦義大利麵買1送1。（圖／記者游瓊華攝）

除了菁選鍋物之外，位在逢甲商圈的享得到飯店內的沐青餐廳也推龍蝦義大利麵買1送1只要999元，肉質鮮美Q彈的龍蝦，以奶油、楜椒、鹽，最單純的調味，搭配蒜香清炒義大利麵吸收飽滿鮮甜蝦汁，讓人吮指回味，另外還能加價就能飲料無限暢飲，不過龍蝦義大利麵買1送1限定需到館內先購買餐券才能點餐。

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