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10大速食店端午優惠懶人包　麥當勞、必勝客買1送1

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲全台10大速食店端午限定優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

端午連假正式開跑，《ETtoday新聞雲》整理全台10大速食店超殺優惠，包括麥當勞、摩斯漢堡、必勝客皆推買1送1，還有一系列限定炸雞、漢堡等組合優惠下殺47折起。

▲▼達美樂推出全新「奶香火山披薩」、「蝦霸起司火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂外送限定推比薩買1送2。（圖／業者提供）

●麥當勞
 麥當勞全球版APP即日起至6月1日推出端午限定「麥粉翻翻卡」會員專屬任務，祭出「4塊原味麥克雞塊」、「大薯」、「豬肉滿福堡」、「OREO冰炫風」買1送1，還有「買火腿蛋堡送4塊原味麥克雞塊」、「買豬肉蛋堡送4塊原味麥克雞塊」、「買超值全餐送麥香雞」、「買超值全餐送麥香魚」、「買超值全餐送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）」一共9大優惠券，每帳號每日可參加1次。

●達美樂
達美樂即日起至6月1日祭出外送限定「買1送2」優惠，期間凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，最多網羅29種口味任選，像是有小朋友最愛金鑽夏威夷、海鮮控必選極致干貝海鮮等一次滿足，提醒部分贈送披薩須加價。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至6月1日祭出「3大端午節組合優惠狂殺79折起」，有「端午呱包狂歡桶特價499元」，內含呱呱包4顆+原味雞腿2隻+原味炸雞2隻+地瓜薯條1份+1.25L可樂1瓶；「呱包雪泥輕食餐特價129元」，內含呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯紅茶雪泥1杯；「呱包雙吃組特價109元」，內含呱呱包2顆，提醒桃機、松機、南港LaLaport不適用此優惠。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客限時3天比薩買1送1。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至6月1日祭出「蒟蒻禮盒買1送1」優惠，2箱特價600元，口味有蜂蜜檸檬、葡萄、蔓越莓石榴、蜜桃蘋果任選，每箱+39元可升級新品「楊枝甘露蒟蒻」。

5月31日前還有「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

「+10元多1件」優惠品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，只要在全門市出示優惠券即享優惠。

●必勝客
必勝客即日起至6月1日祭出「比薩買1送1」優惠，凡於門市或官網、PK APP可享指定比薩外帶買大送大或外送買大送小

●肯德基
肯德基即日起至6月2日祭出「6大限定優惠47折起」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個特價333元」、「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個+可樂1瓶特價399元」、「咔啦雞腿堡2顆特價143元」、「咔啦脆雞2塊+小杯茉莉綠茶1杯特價99元」、「香草紙包雞1份+原味蛋撻1個+小杯茉莉綠茶1杯特價132元」及「上校雞塊4個+原味蛋撻6個特價205元」，開放於門市或線上訂餐時輸入代碼即可享優惠。

▲▼漢堡王 。（圖／記者蕭筠攝）

▲漢堡王網羅2款端午限定套餐下殺59折起。（圖／記者蕭筠攝）

●漢堡王
漢堡王即日起至6月2日祭出「2款端午限定套餐289元」組合優惠，最低下殺59折起，有「安格斯雙套餐」內含勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、4塊雞塊、小份薯條、中杯飲料2杯；「烤腿海老雙套餐」內含勁濃培根烤腿堡、Q彈海老堡、4塊雞塊、小份洋蔥圈、中杯飲料2杯，機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

●拿坡里
拿坡里即日起至6月4日祭出「2大限定優惠」，凡於門市外帶或內用皆可享「大披薩特價199元」，且開放全口味任選；「5塊炸雞特價199元」，較原價打出61折折扣。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至6月11日祭出「炸雞買5送2」優惠，期間凡購買「5塊義式炸雞」就送「2隻黃金戰斧雞腿」，特價只要299元。

三商i美食卡還有會員專屬優惠，至6月8日前使用3點即可於APP兌換領取三商炸雞券，可享買5塊義式炸雞送2隻黃金戰斧雞腿，特價290元，使用期限至6月11日。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至6月24日祭出「4大限定組合5折起」，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（ 限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠

至8月31日前還有周末限定（每周五六日）「3人派對餐下殺64折」，內含整隻香草烤雞＋炸雞+薯條+飲料特價599元。

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