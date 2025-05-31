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男友不屑剖腹產「太輕鬆不算生孩子」　25歲新手媽心寒：很受傷

男友不屑剖腹產「很輕鬆不算生孩子」　新手媽心寒：很受傷

▲ 國外一名新手媽媽選擇剖腹生孩子，被男友嘲諷「很輕鬆」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

女性從懷孕到生產的過程十分艱辛，國外一名25歲新手媽媽便發文抱怨，她因為選擇剖腹產，竟遭另一半冷嘲熱諷，「妳選擇了輕鬆的方式」，令她耿耿於懷。

原PO在《Reddit》發文訴苦，透露兒子在6個月前出生，是始料未及的事，因此當下相當恐懼，「事情變得複雜、讓人害怕，但現在我們都平安」，雖然結果鬆了一口氣，但身體和情感上的恢復卻不這麼簡單，因為伴侶的言論讓她很受傷。

原PO指出，男友不斷對他說，「妳生產選擇了輕鬆的方法，不算真正生孩子」，雖然她解釋這有多痛苦，對方仍然表達出不屑的神情，並笑著想緩解尷尬場面，「寶貝，妳太敏感了，這不是在侮辱妳，我只是說妳不必用力就可以生孩子」。

男友不屑剖腹產「很輕鬆不算生孩子」　新手媽心寒：很受傷

▲ 原PO很在意男友的言論。（示意圖／翻攝自pixabay）

然而，這對原PO來說並不容易，她強調剖腹產要動手術，而且目前還在恢復中。不料，男友還是不當一回事，不斷說著同樣的言論，因此她直接表明不舒服，「這真的讓我很困擾，如果你不停止，我就不會再忍耐了」，結果男友惱羞成怒，覺得她小題大作，而她意識到自己反應過度，但坦言內心受到極大的不尊重。

貼文曝光後，引發一票網友共鳴，「剖腹產一點也不輕鬆」、「妳沒有過度情緒化，在手術期間躺在床上，絕對不是輕鬆的事，術後恢復期還要照顧寶寶，簡直太殘酷了」。

另外，也有人建議原PO認真和男友討論，「尊重妳的感受，理解妳當媽所經歷的一切」，假如對方還是不成熟，「妳或許應該重新考慮，妳對他身為伴侶的重要程度」。

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