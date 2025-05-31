研究揭史前海嘯驚人威力！　全球最大「懸崖巨石」現蹤東加

圖文／鏡週刊

在南太平洋島國東加，科學家近期發現一塊名為「Maka Lahi」的巨石，重達1180公噸，位於東加主島東加塔布（Tongatapu）一處高地。最新研究指出，這塊巨石可能是在約7千年前，被一波高達50公尺、持續約1分半的巨大海嘯，從海岸懸崖上搬運至200公尺遠的內陸地區，這份研究已刊登於《海洋地質學》（Marine Geology）期刊。

「Maka Lahi」在東加語中意為「大石頭」，高6.7公尺、寬14公尺，由珊瑚礁石灰岩角礫岩構成，現今坐落於海拔39公尺處，為東加第二大巨石，僅次於約1500公噸的「毛伊石」（Maui Rock）。研究團隊來自澳洲昆士蘭大學，由博士生Martin Köhler主導，在當地農民指引下才發現這塊巨石。

Köhler表示，這塊石頭原先不在調查範圍內，「我們原本在東加塔布南岸尋找過去海嘯的證據，沒想到最後一天意外得知這塊巨石的存在，發現後立刻知道這是重大突破。」

研究團隊透過3D建模比對，成功找出石頭可能的原始位置，為一處高出海平面30公尺的懸崖邊緣。他們推算，這塊石頭的移動需仰賴極端條件，也就是一波50公尺高的海浪，以每秒22公尺的速度持續推力1分半鐘，才有可能將其搬離懸崖，運送至現址。

科學家認為，這場巨大海嘯極可能由附近的海底山崩引發。碳14測年顯示，這塊巨石已有約6891年歷史，比當地人類定居時間早了數千年。

Köhler坦言，當初難以相信有如此規模的海浪，「但看到這塊石頭如今安穩地坐落在離海200公尺、海拔39公尺的地方，所有推論就變得合理了。」

研究指出，Maka Lahi的尺寸、重量與位置，使它成為目前已知全球第三大由海浪搬運的陸地巨石，且是目前世界上最大的懸崖頂巨石。

共同作者劉安妮博士補充，東加長年受到托富阿海嶺與東加海溝一帶的地震與火山活動影響，這些災難歷史為當地的風險管理提供重要線索。

此外，當地傳說也將Maka Lahi納入神話脈絡，相傳這些巨石是半神「毛伊」為了追逐從埃瓦島逃跑的雞群，沿路所擲出的「毛伊擲石」。這項結合地質與文化的發現，不僅揭示了史前災難的規模，也讓傳統故事多了一層科學詮釋。

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