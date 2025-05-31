摩爾莊園手遊「6月30日關閉伺服器」　網不捨：我的童年啊

▲摩爾莊園手遊將關閉伺服器。（圖／翻攝自Facebook／摩爾莊園手遊）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都對《摩爾莊園》不陌生，2022年，《摩爾莊園》手遊回歸，喚醒不少人的記憶，然而，官方昨日卻發文寫下「最後一封信」，坦言因合作時限終止，《摩爾莊園》將於6月30日正式關閉伺服器。消息一出，也引起網友熱烈討論。

粉專「摩爾莊園手遊」昨日發布「致小摩爾們的最後一封信」，提到「當城堡廣場的噴泉再一次折射陽光的時刻，我們懷著萬分不捨的心情，給您寫下了最後一封信。因合作時限終止，《摩爾莊園》將於【2025年6月30日】正式關閉伺服器。我們曾共度的近3年的美好時光，將永遠封存在城堡夜色的星空裡」。

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信中還提到，5月30日10時起，他們停止儲值與新角色註冊，暫緩迎接新居民；6月29日起晚上7時至8時，會安排最後一場莊園煙火；6月30日10時，則會關閉伺服器，「光陰與故事從此刻起將封存」。

消息一出，不少網友都留言直呼，「如果手遊版當初能跟網頁版結合，今天應該不會是這個結果，我的童年啊」、「童年又掛一次了」、「還是網頁版最讚了」、「也太快關閉了吧」、「能跟電腦版一樣，一定很多人回來玩」。也有網友直言，「手遊有很多可惜的部分，不過還是得感謝摩爾莊園手遊重新回憶童年」、「感謝摩爾莊園讓我短暫的與童年的摩爾好友相遇，但手遊真的不好操作」。