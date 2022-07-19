經典遊戲變手遊！　驚見「1點不同」8年級全哭奔：童年剩回憶

▲摩爾莊園手遊版近期開放，引發熱潮。（圖／翻攝自Facebook／摩爾莊園手遊）

實習記者徐羽彤／綜合報導

近日摩爾莊園在台灣推出手遊版本，讓許多8年級生紛紛搶下載，「童年回來了！」有女網友在Dcard發文，「摩爾手遊的異樣感不再是小孩」，說她玩完手遊版後，反而悵然若失，「感覺莊園變真實了，反正不像摩爾莊園。」貼文一出，馬上引來一票網友共鳴，紛紛爆淚大呼回不去。

原PO提到，身為原本玩網頁版摩爾莊園的粉絲，在手遊推出後也加入行列，但玩了之後，發現有奇怪的感覺卻說不上來，像是「為什麼莊園會有蝗蟲蝗災？這是童話世界耶！應該要小精靈破壞農田才對啊！」「打從進莊園開始，我就有種奇怪的感覺，工作勞動……為什麼莊園會出現這種東西？好像不是童話世界」。

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除此之外，她也發現NPC們的語氣，比較像是對朋友說話一樣，不再是跟「小朋友」對談了。當PO察覺到改變時，覺得有種失落感，感嘆「莊園是復刻了，但卻是大人的世界，也是……我也長大了」，也能理解為什麼這樣設計，畢竟客群本來就不是小孩。

▲網友表示「感覺莊園變真實了，反正不像摩爾莊園」 。（圖／翻攝自Dcard原文）

有同樣感觸的網友紛紛留言，「你這樣講我才覺得，網頁版的人物講話真的都很溫柔，也會耐心回覆小摩爾的信件，鼓勵小摩爾，教導可以處理的方式」、「嗚嗚，好想回到小時候純真的我們」、「對耶…真的不會再叫我們小摩爾了」、「確實，我們都不是小孩了」。

也有網友對於這樣的改變持不同意見，「畢竟手遊在找的是長大後的小摩爾」、「反而覺得這裡的故事和NPC終於有智商在線的感覺」、「淘米只是授權，畢竟兩款的營運商，完全不同，所以會有一定的出入」，更有網友在留言區打趣說道，「長大終於可以快樂課金了」。