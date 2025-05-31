快訊／彭博：台積電正評估在阿聯建造先進晶片工廠

▲外媒報導，台積電考慮在阿聯設廠的可能性。（圖／記者姜國輝攝）



記者董美琪／綜合報導

《彭博》稍早報導，據知情人士透露，晶圓代工龍頭台積電（TSMC）正評估在阿拉伯聯合大公國（阿聯，UAE）設立先進晶片製造基地的可能性，並已與美國總統川普政府團隊進行相關討論。此項潛在的中東重大投資案，能否落實仍有賴美方批准。

據悉，台積電近月與美國中東事務特使威特科夫（Steve Witkoff）、以及由阿聯總統親弟主導的投資機構MGX代表進行多次會談，這些討論其實始於拜登政府時期，但當時因條件談不攏而告終，直到川普再度執政後才重啟。知情人士指出，雙方討論的規模不小，可能仿照台積電在美國亞利桑那州六座晶圓廠的超大園區形式打造。

報導指出，台積電發言人回應媒體詢問時表示不評論市場傳言，目前仍專注於現有的擴產計畫。白宮與威特科夫團隊也未對媒體詢問回應，阿聯外交部與MGX也未回應。

川普5月中才率重量級企業領袖出訪中東，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等人，共同促成多項總金額達兆元等級的投資合作。《彭博》報導，期間阿聯表達希望台積電赴當地設廠的意願，卻引發外界關注，不僅美方對此傳出內部意見分歧，有不少國安與經濟上的顧慮，阿聯跳過台灣政府與台積電本身、直接與美方接觸的作法，也引起台灣政商界議論。

其實早在2024年9月，《華爾街日報》就曾報導，台積電與韓國三星電子皆與阿聯方面討論在地設廠事宜。儘管當時台積電回應表示，現階段仍聚焦既有的全球布局計畫，並無新的具體海外投資案，但據報導指出，台積電高層曾親赴阿聯，針對相關合作進行磋商；三星則考慮未來幾年內加入當地晶片製造投資行列。