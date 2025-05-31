台鐵集集線停駛影響地方觀光　集集站砸7198萬整建提升服務品質

▲「集集火車站既有旅遊服務設施整建工程」動土開工典禮於5月27日舉行。（圖／日月潭國家風景區管理處、南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「集集火車站既有旅遊服務設施整建工程」動土開工典禮於5月27日舉行，日月潭國家風景區管理處長柯建興、南投縣長許淑華、立法委員游顥辦公室代表、集集鎮長吳大村及各級民意代表均出席；日管處指出，該工程將耗資7198萬元、工期420天，未來完工後將提升旅客體驗、強化在地農特產展售功能，為集集鎮打造全新入口觀光形象、永續旅遊景點和現代化展售空間。

日管處指出，該工程原址係為921地震後，時任鎮長的前縣長林明溱為安置攤販所搭建的簡易鐵皮屋賣場，至今已使用超過20年，現有設施已老舊、不符現代觀光產業需求；本次整建案由「初樸建築師事務所」規劃設計監造，設計概念順應百年木構車站歷史樣態、呼應集集山巒地貌，以低矮山形屋頂設計，保留天際線的開闊感，整體建築結構採用鋼構搭配CLT木構造與預鑄式組合工法，能縮短工期、減少對交通與環境的干擾外，也兼顧施工效率與環境永續。

日管處說明，建築完工後，預計規劃為開放式半戶外市集與室內多功能空間，不僅可舉辦展售活動，亦引進OT經營，未來賣店戶外空間可舉辦市集活動，提供在地農特產品、小農市集、文創商品等多元展售平台，室內空間則供多功能使用，提升地方使用效益，將來可串聯火車站、空中月台與周邊自行車道，強化交通動線與場域連結，提升旅遊便利性及觀光服務機能。

吳大村說，過去火車站旁攤販區較為簡陋，感謝立委游顥及日管處全力推動火車站旁賣場整建，以及縣府協助都市計畫變更，讓工程如期動工，期待完工後能提升遊客服務品質，讓集集觀光小鎮熱絡起來；日管處強調，代表集集站觀光命脈之一的集集支線雖然停駛，但振興集集支線沿線觀光產業的腳步不會停歇，未來將與縣府、鎮公所持續推動空間整合與旅遊服務提升，讓每位旅人都能留下美好印象。