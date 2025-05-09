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花蓮震災中繼屋動土！　紅十字會捐2千8百萬為災民重建未來

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府7日舉行「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」，由縣長徐榛蔚親自主持，並與中華民國紅十字會簽署2千8百萬元捐贈儀式。徐榛蔚偕紅十字會會長潘維大及與會貴賓焚香祈福、持鏟動土，祈求新建工程圓滿順利，場面隆重。

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

地震組合屋將於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地上興建，預計提供30戶居住空間，鄰近林園公園，交通便利、生活機能良好。縣府將以最快速度推進工程，並於未來數月內完工，將配合水電、排水等完善設施，讓受災戶能暫時安身、安心重建未來，恢復正常生活。

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

紅十字會與花蓮縣政府簽署2千8百萬元捐贈儀式。

徐榛蔚表示，縣府團隊致力災後復建工作，特別感謝紅十字會捐贈2千8百萬元經費，以及國有財產署及社會各界支持下，地震組合屋今日順利動土，提供受災戶功能完善的居住空間。

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中華民國紅十字會會長潘維大表示，將持續與縣府合作，將花蓮打造為全國首座從小學至大專的防災示範縣市。

中華民國紅十字會會長潘維大表示，自0403地震以來，縣府與許多單位攜手協助受災戶重建，紅十字會提供受災戶急難救助，以及協助消防局水璉分隊重建，提升地方防災量能。他提到，紅十字會將持續與縣府合作，推動全學齡階段防災教育，將花蓮打造為全國首座從小學至大專的防災示範縣市。

▲▼花蓮縣政府「0403震災中繼屋新建工程動土暨捐贈簽訂儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝紅十字會捐贈經費，提供受災戶功能完善的居住空間。

中華民國紅十字會在此次工程中捐贈了2千8百萬元作為組合屋材料費用，旨在提供更多的資源與支持，協助災後重建。0403花蓮震災後，紅十字會持續關注相關的復原重建需要及進程，尤其在中繼安置工作上，經過縝密的調查和規劃順利動土，為受災戶提供支持力量，希望透過各界的努力，能夠讓每一位受災戶都能夠早日回到溫暖的家。

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