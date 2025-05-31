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大陸 大陸焦點 特派現場

邁入12年！兩岸500人與會「浙江台灣周」　台青勇闖數字科技城

▲▼ 浙江台灣周 。（圖／翻攝 浙台頭條）

▲2025「浙江·台灣合作周」日前在杭州開幕 。（圖／翻攝 浙台頭條）

記者任以芳／浙江報導

2025「浙江·台灣合作周」日前在杭州開幕，來自海峽兩岸的嘉賓、知名工商團體、行業協會、企業及台商台青代表500多人齊聚一堂。全國台企聯會長李政宏今年是第十年參加活動，他指出，「成就了一個十全十美。」回顧浙江十多年來的轉變，不論是台商台企或是來發展青年都有所收穫成長「正是得益於這片土地包容開放的胸襟與厚積薄發的產業生態。」

本屆「浙江·台灣合作周」主題聚焦以「共育新質生產力，共享開放新機遇」，自2013年以來已舉辦12屆，成為兩岸重要涉台經貿活動，具有浙江辨識度的兩岸經貿交流合作金名片和重要品牌。

今年是全國台企聯會長李政宏第十年參加浙江·台灣合作周，他笑言，「成就了一個十全十美。」在李政宏看來，「浙江是一個充滿詩情畫意又兼容高新科技的省份。「許多台商從初來時的試探佈局，到如今扎根浙江、輻射全球，正是得益於這片土地包容開放的胸襟與厚積薄發的產業生態。」

台灣工業總會副理事長秦榮華則指出，浙江是一塊富有創造力和創新力的地方，「浙江有著領先的技術，完備的原材料，優質的人才，領跑的數字經濟。」扎根浙江33年的秦榮華從汽車零部件到農業、地產、文旅，再到進入整車製造領域，一切都是在這將開始。

每年的浙台合作周都會促成一批重要台資項目簽約落地。今年開幕式現場，8個重點台資項目進行了簽約，浙江近年成為「數字浪潮」代表城市，有全球頂尖的電商生態，有萬物互聯的智慧城市，成為台灣青年朋友追逐夢想的優選之地。

▲▼ 浙江台灣周 。（圖／翻攝 浙台頭條）

▲ 兩岸青年數字經濟研創基地啟動儀式。（圖／翻攝 浙台頭條）

精心籌備近一年的「兩岸青年數字經濟研創基地」在浙江落地啓航。台青何鎧伃是一家MCN機構的創辦人，這一次作為「兩岸青年數字經濟研創基地」的參與者站在浙台合作周的舞台上讓她感慨不已。

台青何鎧伃說，「其實我們有非常多的地方可以跟杭州學習，尤其是在電商領域和直播領域。」

今年的浙台合作周給了台青藍梁丞有更新的認識。，「我們常說的兩岸交流，不管是經濟貿易還是文化方面，在浙江從來都不是一句空口號，它是能夠確確實實從最開始的落地到生根發芽到最後長成一棵參天大樹的過程。」

從小受父輩影響，藍梁丞一直對大陸懷著有無限憧憬，他眼中的杭州是一個科技之城和未來之城，「未來我也想在這裡追逐自己的夢想，在這裡扎根創業。」

2025浙江·台灣合作周還將在杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興等地舉行系列專場活動。十餘載時光一路而行，浙江·台灣合作周不僅勾勒出台資企業發展奮鬥史，也見證兩岸同胞攜手合作共贏的發展與前景。

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