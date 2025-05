邁入12年！兩岸500人與會「浙江台灣周」　台青勇闖數字科技城

歐洲聯盟在2021年9月針對印太區域情勢首次提出完整的《印太合作歐盟戰略》(The EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific),說明歐盟的戰略佈局與關切議題,同時也提及對臺雙邊關係。之後,歐盟每年都有印太合作戰略報告。