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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

▲內蒙藍海光伏電站內的大陸首個大型太陽能實證示範基地。（圖／翻攝央視）

▲內蒙藍海光伏電站內的大陸首個大型太陽能實證示範基地。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首個建於沙漠、戈壁與荒漠地區（沙戈荒）內的大型太陽能實證示範基地近日正式啟用，該基地位於內蒙古鄂托克前旗，圍繞著藍海光伏（太陽能，下同）電站建設，象徵大陸在「沙戈荒」氣候區的太陽能技術測試實現「零的突破」。

▲內蒙藍海光伏電站內的大陸首個大型太陽能實證示範基地。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，項目分為先進技術實證區與常規實證測試區，匯集了國內主流的10種光伏支架、36種型號的光伏板進行組合搭配，形成150餘種實驗方案，為我國光伏產業高質量發展提供有力支撐。

藍海光伏電站站長李晉原表示，蒙西藍海光伏實證基地總容量133兆瓦，對光伏板、光伏支架等電站核心要素進行系統性全生命週期性能驗證，並通過測算度電成本、投資風險等指標，有效降低大規模電站技術選型失誤風險。

除內蒙古實證基地外，大陸多項新能源項目亦同步推進。華能集團透露，位於新疆吐魯番的大陸全國首座百萬千瓦級「高抗風」風電場已全容量併網，採用131台創新型風力機組，能耐57米／秒極端風速，整體抗風能力較常規機型提升14%。預估每年可提供22億度綠電，供應逾70萬戶家庭使用，相當於年減碳191萬噸。

另據大陸國家電投通遼發電總廠介紹，大陸首套2×350兆瓦超超臨界熱電聯產機組即將投入商轉，預估可年節煤12萬噸、節水521萬噸，並同步搭配445兆瓦風電，創下煤電與新能源裝機比達47.9%的紀錄，形成「低能耗保供、高彈性調節」的轉型樣板。

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