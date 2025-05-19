核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

▲東方風能執行長陳柏霖（前左1）和Lamprell Energy執行長Ian Prescott（前右1）簽約。（圖／東方風能提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

核三廠17日除役，台灣正式進入非核家園，風力發電更顯重要，台灣海峽風勢強勁，但海上環境險惡，位在台中市的東方風能和50年歷史的國際知名造船公司Lamprell Energy在杜拜簽署備忘錄，將合作建造一艘全新運維風機安裝船，不但能應付嚴峻的台灣海峽作業環境，滿足亞太地區日益增長的離岸風機市場需求，更能穩固台灣的能源穩定與安全。

東方風能執行長陳柏霖上周飛往杜拜，和總部位在阿拉伯聯合大公國的Lamprell Energy造船公司簽署合作備忘錄，將建造一艘全新先進的風機安裝船，這艘新型船舶為GustoMSC設計的NG-9000X型，能夠同時運輸與安裝兩座15MW級的大型風機，船舶配備高性能重型起重機，能有效支援亞太地區最大規格風力發電機的安裝與維護工作。

此外，船舶還配備最新DP-2動態定位系統，並針對台灣海峽的嚴峻作業環境做了特殊設計，並搭載國際一流船舶供應商的設備，確保提供長期可靠與高效的服務。



陳柏霖說，經過1年的嚴謹評估，東方風能最終選擇與Lamprell Energy合作，Lamprell Energy在建造自升式船舶領域擁有豐富的經驗，符合嚴格的國際標準，具備交付大型複雜EPC項目的能力，尤其所建造過的船舶在台灣已有眾多成功的工程實績。新船將依照台灣船舶法規建造，完工後可懸掛台灣國旗，提升使用靈活性。





Lamprell Energy執行長Ian Prescott表示，非常榮幸能與東方風能合作，共同打造能滿足亞太區域需求的先進風機安裝船舶，此次合作充分展現對全球能源轉型的堅定承諾及專業能力。

東方風能預計年底前完成所有細節協商並正式簽訂造船合約，目前擁有18艘船舶，其中有4艘正在興建中，是台灣屬一屬二頗具規模的船隊。