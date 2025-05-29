　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

▲桃園市動保處昨天在大溪區某處貨櫃屋，暗藏非法繁殖犬場。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動保處昨天在大溪區某處貨櫃屋，暗藏非法繁殖犬場。（圖／桃園市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市動保處昨天下午在警方陪同下前往大溪區某處貨櫃屋，暗藏非法繁殖犬場稽查，現場有包括貴賓犬、約克夏等26隻品種犬，但現場環境惡臭且犬隻糞尿許久未清理，因現場未發現行為人，動保處人員將沒入犬隻，後續找專人安置照護，後續再調查本案是否涉及不當飼養與非法繁殖、買賣等行為，若查證屬實將依違反動保法懲處10萬元以上、300萬元以下罰鍰。

▲桃園市動保處昨天在大溪區某貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場，現場查獲大批品種犬隻。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動保處昨天在大溪區某貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場，現場查獲大批品種犬隻。（圖／桃園市動保處提供）

桃園市政府近年致力於傳達正確動保觀念、完善動物保護及生命教育，最近接獲民檢舉大溪有非法動物私繁案件，昨天下午動保處會同大溪警分局員警至大溪區某處偏僻地區貨櫃屋稽查，發現貨物屋內有貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等26隻品種犬隻，現場環境相當惡臭，且犬隻糞尿久未清理，多數犬隻毛髮凌亂打結、指甲過長及患有皮膚病等狀況。

動保處稽查人員考量犬隻皆無正當管道來源，且現場並未發現有行為人，鑒於諸多待釐清並顧及犬隻健康因素，動保處先行扣留所有犬隻，由於該案涉及不當飼養犬隻、非法經營繁殖、買賣犬隻情事，後續調查若釐明屬實，動保處將依動物保護法規定，對行為人處以新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

▲桃園市動保處稽查人員發現被查獲品種犬隻健康堪慮，將沒入帶回照護。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動保處稽查人員發現被查獲品種犬隻健康堪慮，將沒入帶回照護。（圖／桃園市動保處提供）

動保處呼籲，民眾切勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，違者將依據動物保護法第25-2條規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者開罰最高300萬元以下罰鍰，並令其停業；若拒不停止營業者，按次處罰之，前項供繁殖或買賣之特定寵物，直轄市、縣（市）主管機關得沒入之。民眾若發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知本處（03）3250126、3326742，或撥打「1959」動保專線，動保處將儘速派員到場救援。

 【更多新聞】

向罷免聯署站咆哮！還嗆聲「冰的」　桃園醉男挨告下場曝

超認真毒梟！溫室「有雞」栽種還放蚯蚓　盼350株大麻快長大

赴瑞士攜毒入境桃機！港男為還債夾帶「近30公斤毒品」闖關慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛
法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

性侵41小球員還偷拍片　台中市政府公布變態少棒教練姓名

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

性侵41小球員還偷拍片　台中市政府公布變態少棒教練姓名

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

【很羨慕】李多慧緊牽小粉絲問幾歲　聽2020年生驚呼：我也要！

社會熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

華江橋驚變「白色泡泡橋」　警揭2關原因

車禍現場曝！張政禹在樂天球場旁撞傷大學生

張政禹賽前擦撞男大生「下半身無知覺」　家屬集氣祈禱

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

驚悚瞬間曝！屏東女騎士噴進騎樓慘死

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

黑心豬排流竄！萬片過期豬排已吞下肚

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

瘋狂洗劫32間蝦皮智取店繳費機　完美做案計畫曝光

更多熱門

相關新聞

523世界烏龜日　懂牠再養牠！

523世界烏龜日　懂牠再養牠！

每年5月23日是「世界烏龜日」，新北市動保處提醒，陸龜外表可愛，是許多民眾心儀的寵物選項，但其壽命依品種不同，最長可達數十年，且大型陸龜多半需要寬廣的飼養空間，民眾飼養前應先評估自身能力並做好準備。

爆料賣狗肉害嫌犯跑光！挨轟作秀議員道歉

爆料賣狗肉害嫌犯跑光！挨轟作秀議員道歉

不當飼養非法繁殖只開勸導單？品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

不當飼養非法繁殖只開勸導單？品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

女友要分手！變態男摔她愛貓　藏屍天花板

女友要分手！變態男摔她愛貓　藏屍天花板

關鍵字：

大溪貨櫃屋非法犬隻繁殖場動保處沒入

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面