桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

▲桃園市動保處昨天在大溪區某處貨櫃屋，暗藏非法繁殖犬場。（圖／桃園市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市動保處昨天下午在警方陪同下前往大溪區某處貨櫃屋，暗藏非法繁殖犬場稽查，現場有包括貴賓犬、約克夏等26隻品種犬，但現場環境惡臭且犬隻糞尿許久未清理，因現場未發現行為人，動保處人員將沒入犬隻，後續找專人安置照護，後續再調查本案是否涉及不當飼養與非法繁殖、買賣等行為，若查證屬實將依違反動保法懲處10萬元以上、300萬元以下罰鍰。

▲桃園市動保處昨天在大溪區某貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場，現場查獲大批品種犬隻。（圖／桃園市動保處提供）

桃園市政府近年致力於傳達正確動保觀念、完善動物保護及生命教育，最近接獲民檢舉大溪有非法動物私繁案件，昨天下午動保處會同大溪警分局員警至大溪區某處偏僻地區貨櫃屋稽查，發現貨物屋內有貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等26隻品種犬隻，現場環境相當惡臭，且犬隻糞尿久未清理，多數犬隻毛髮凌亂打結、指甲過長及患有皮膚病等狀況。

動保處稽查人員考量犬隻皆無正當管道來源，且現場並未發現有行為人，鑒於諸多待釐清並顧及犬隻健康因素，動保處先行扣留所有犬隻，由於該案涉及不當飼養犬隻、非法經營繁殖、買賣犬隻情事，後續調查若釐明屬實，動保處將依動物保護法規定，對行為人處以新台幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

▲桃園市動保處稽查人員發現被查獲品種犬隻健康堪慮，將沒入帶回照護。（圖／桃園市動保處提供）

動保處呼籲，民眾切勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，違者將依據動物保護法第25-2條規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者開罰最高300萬元以下罰鍰，並令其停業；若拒不停止營業者，按次處罰之，前項供繁殖或買賣之特定寵物，直轄市、縣（市）主管機關得沒入之。民眾若發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知本處（03）3250126、3326742，或撥打「1959」動保專線，動保處將儘速派員到場救援。