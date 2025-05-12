【廣編】身體會說話！喝這瓶的人都默默有感

▲別再讓身體硬撐！營養師私心推這瓶。

圖、文／統一瑞穗極制鮮乳提供

每天都像在打怪一樣累嗎？感覺自己就像充也充不飽的電池，休息後還是好累。有時不是你撐不住，只是身體在小聲呼救，要你多照顧自己一點。

身體不是只靠撐就會變好，懂得補，才能撐得久。最近就有不少人早上不喝咖啡，改拿這瓶有點厲害的瑞穗極制鮮乳。

多數鮮奶都用超高溫殺菌，但很多珍貴營養也同時被高溫破壞了，而瑞穗極制鮮乳改用72℃相對低溫的巴氏殺菌，保留像乳鐵蛋白、免疫球蛋白這種好成分，是能幫你的身體默默打好「抵」氣的小隊友。

不過有人可能會擔心只用72℃殺菌會不夠，別擔心！瑞穗極制還搭配陶瓷膜設備，就像極細密的濾網一樣，可以把細菌濾除，不只如此，瑞穗極制的成分不經過調整，讓你喝的安心，營養也更完整！

你知道嗎？其實光線可能也會影響鮮乳的風味喔！瑞穗極制為了讓鮮乳的風味可以不受光線破壞，特別選用歐洲進口的阻光包材，可隔絕99.2%的光線，讓鮮乳能保有最接近生乳的原味。

歡慶新裝上市！即日起到6/30，瑞穗極制在全台7-ELEVEN有獨家優惠！購買2瓶瑞穗極制鮮乳290ml享折扣，930ml鮮乳單瓶95折再加贈OPEN POINT點數7點。

喝得營養、買得划算，就趁現在！

https://www.reisuimilk.com.tw/Milk72C/