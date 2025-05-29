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快訊／「幽靈連署」延燒！北市議員張斯綱疑提供資料　遭移送北檢

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶被罷免案，近日提訊在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，並傳喚多名黨工、志工，已有部分涉案人坦承協助抄寫罷免連署書，專案小組分析，其中有部分個資可能來自市議員張斯綱4年前發起的罷瑤連署，台北地檢署29日約談張斯綱到案進行偵訊。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員張斯綱因涉及幽靈連署案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，2021年美國萊豬爭議風波中，各地傳出罷免「萊豬綠委」的聲浪，當時只有台中立委陳柏惟遭罷免，而台北市立委吳思瑤的罷免案雖未成功，但張斯綱也協助募集了上千份的連署書。

台北地檢署根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造，甚至連署人已死亡的弊端，北檢4月、5月間發動3波搜索約談，已有台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人遭羈押禁見。

檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相同，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊。

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