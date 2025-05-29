「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

記者黃君瀚／綜合報導

網紅家寧今（29）日透過YouTube頻道發布第3支影片，長達8分39秒，針對前伴侶Andy老師的各項指控，包括頻道的收入分配和感情世界再次作出正面回應，宣稱「從來沒有領到過任何1塊錢的頻道收益」。

以下為影片全文：

親愛的粉絲朋友們大家好，我是家寧。

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在星期一我上傳影片後，Andy馬上就拍了另一支影片進行反駁，但其中內容有許多不實或是刻意隱瞞的部分。因此，我今天必須再次站出來說明。

（事件一：有關「眾量級」頻道收益與個人商業合作收入）

「眾量級」YouTube頻道自2016年成立以來，主要收入來源就只有兩種，一是YouTube廣告收益，二是我們個人的商業合作案收入。

Andy目前的訴求是認為他沒有拿到該有的金額，但這部分其實是他與公司的問題，與我無關。從他今天的影片中也能看出，我對公司的財務或收益分配根本沒有任何決定權。

接下來，我會針對Andy影片中的內容逐一澄清，首先是關於YouTube頻道收益的部分。

我要重申，「眾量級」的頻道收益應該進入哪個帳戶，自始至終都是由Andy一人親手操作，頻道綁定他個人的Google AdSense帳號，並不是因為頻道屬於他，而是因為我當初對YouTube後台及收益功能完全不了解，所以才全權信任交由他處理。

在Andy昨天的影片中，他自己也承認，曾有一段時間將頻道收益據為己有，這部分我之前完全不知情，他也從未告知我。我在這裡要質疑他，你說有段時間收益進到你個人帳戶，請問你憑什麼這麼做？如果你認為收益該屬於個人而非公司，那為什麼不是我們兩人平分？

我要強調的是，如果Andy覺得自己該分到更多頻道收益，他應該透過法律途徑來處理，但無論如何，光是在YouTube收益這方面，Andy實際領到的金額就比我多，因為他在我不知情的情況下，將部分收益納為己有。而我自己的帳戶則從來沒有領過任何一塊錢的頻道收益。

（事件二：個人商業合作收入）

至於由公司接洽的商業合作案，其實有關注我們的粉絲都知道，我個人接到的商案數量遠高於Andy。自從群海公司成立以來，Andy接到的商案僅個位數，而我約有140個左右，回顧這幾年的合作記錄就能證明我並無虛言。

所有商業合作收入進入公司後，會由公司統一發放月薪與獎金給我和Andy，儘管我們接案數量差距懸殊，實際領到的薪資卻差不多，我當時只是沒日沒夜地努力工作，為「眾量級」、為我們兩人付出，從未多言一句。

如果Andy現在覺得他應該取得更多的商案收入，我也尊重，但我要再次強調，他自己在影片中也承認，所有收入進公司後，我並無法自行領取，因此不管是金錢還是帳戶問題，都請他自行向公司透過法律途徑釐清。

我同意，感情和錢、公司帳戶是兩回事，但錢和帳戶都不是我能控制的，這點Andy非常清楚，也已在影片中承認。相對的，我也請他不要拿錢與帳戶的爭議，來模糊自己多次出軌的行為，甚至以不實指控來抹黑我。

（事件三：感情問題）

Andy在影片中承認出軌，卻用我與其他男性過於親近來合理化他的行為。我鄭重澄清，我從未在與Andy交往期間，與其他異性有任何逾矩行為，這段關係中，多次劈腿的是他，不是我。

而他所提及的「閨蜜」是我們的共同朋友，該朋友也已出面澄清性向。Andy明知真相，卻仍以抹黑手法模糊焦點，影射我先出軌，進而合理化他自己的行為，還讓那位朋友無端受害，這讓我感到震驚與憤怒。

（事件四：對話截圖與金錢爭議）

除此之外，Andy還貼出多張對話截圖，試圖營造成我是一個為了錢才與他交往的女生，把自己塑造成受害者，這讓人更加無法理解。

就如同前面提到的，我當時沒日沒夜地工作、接商案、拍攝，為公司帶來可觀收入，但每月卻只能領5萬元薪水，和公司反應給也沒有用，所以我才會請Andy試著幫我和公司溝通，這點從他的影片中都看得出來。

他貼出的那幾則對話截圖，時間大概都落在2022年左右，當時我確實比較常出國，但出國常常同時在拍攝、工作，而且當時我為了能讓自己在創作者這條路上走得更遠，也試圖去參與、觀摩一些時尚產業的活動，但這些開銷不可能是我每個月領幾萬元的薪資所能負擔的，當時才會有幾次請Andy協助我向公司溝通，或是在被公司拒絕時，我也曾向Andy抱怨。

這些情緒都是源自於我覺得我明明這麼努力的工作，為公司、為眾量級賺錢，但好像都沒有取得應有的收入所產生的無力感。我雖然那陣子比較常出國，但都是花自己的錢，我從來沒有要求Andy出過任何一毛錢。

Andy甚至貼出我在他奶奶過世後向他要錢出國的對話，試圖形塑我冷血無情。我要嚴正澄清：當他奶奶病重時我多次表達關心，得知去世後也立即打電話慰問。他所提到的「談錢」，只是因我們領的是公司薪水，彼此財務緊張，常互相討論如何與公司溝通。

而那些被誤導的截圖，如詢問他餘額，其實只是我人在國外、無法開啟APP，所以請他幫我查看我自己卡片的餘額。完整對話紀錄我也會公開，還原事實。

至於誰才是「工具人」？你個人商案只有個位數，我約有140件，工作量與合作數差距懸殊，究竟誰才是真正付出的人？若我真如你所說是「只談錢的女生」，怎會多年來對頻道收益毫無過問？甚至在你有需要時借你錢，而你至今未歸還。

你明明知道我未從群海公司領到錢，卻說不會消費這段感情，結果拍多部影片賺流量，還擅自更改原本說歸我的頻道營利資料，甚至用更多謊言掩蓋真相。說到底，究竟誰才是真正愛錢？

我要沉痛地說，Andy的影片再次扭曲是非、隱瞞真相，甚至惡意踐踏其他無辜的人，只為維護自己「暖男受害者」的形象。我知道很多人可能仍選擇站在他那一邊，但面對不實指控，我有義務把真相說出口。

歡迎Andy繼續反駁，我絕不會退縮。

謝謝大家。