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冰川崩塌瞬間曝光！　瑞士阿爾卑斯山村「幾乎全毀」

▲▼冰川崩塌瞬間曝光！　瑞士阿爾卑斯山村布拉滕Blatten「幾乎全毀」。（圖／路透）

▲冰川崩塌瞬間，掀起巨大煙霧。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

瑞士阿爾卑斯山28日發生冰川崩塌事件，導致下方村莊布拉滕（Blatten）幾乎全部遭到掩埋，至少1人下落不明，災難畫面也被鏡頭拍下。

瑞士德語廣播電台（SRF）的無人機空拍畫面顯示，布拉滕幾乎完全被冰、泥土、岩石掩埋，大片土石兩側，可見木製建物殘骸。另一個社群媒體流傳影片顯示，冰川崩塌時，掀起巨大的煙霧，甚至遮住了部分山脈，而土石也朝著村莊傾瀉而下。

布拉滕位於瑞士西南部，目前約有300位居民，幸好在本月稍早發生另一場山崩，引起地質學家警告時，就已經開始撤退。而在當局提出警告迄今，已經累計落下數百立方公尺的土石。

萊州官員甘澤（Stephane Ganzer）表示，布拉滕大約90%面積都被滑落土石掩埋。地方政府發言人埃貝納（Matthias Ebener）證實1人失蹤，但未公布其個人資訊。布拉滕市長貝爾瓦德（Matthias Bellwald）則說，「我們失去了我們的村莊。村莊深埋瓦礫堆下，但我們會重建的。」

《路透社》訪問專家指出，由於山崩也發揮了作用，很難評估氣候變遷導致的氣溫上升，在多大程度上引起冰川崩塌。

蘇黎世大學環境與氣候學教授胡格爾（Christian Huggel）說，雖然在布拉滕的案例中，有多種因素發揮作用，但眾所皆知的是，阿爾卑斯山溫度升高，影響了永凍土的流失，而這也對山岩穩定性產生負面效應。不論在20世紀或21世紀，布拉滕這次遭受的破壞程度，在瑞士阿爾卑斯山都沒有先例。

 
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