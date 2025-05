冰川崩塌瞬間曝光！　瑞士阿爾卑斯山村「幾乎全毀」

▲冰川崩塌瞬間,掀起巨大煙霧。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

瑞士阿爾卑斯山28日發生冰川崩塌事件,導致下方村莊布拉滕(Blatten)幾乎全部遭到掩埋,至少1人下落不明,災難畫面也被鏡頭拍下。

瑞士德語廣播電台(SRF)的無人機空拍畫面顯示,布拉滕幾乎完全被冰、泥土、岩石掩埋,大片土石兩側,可見木製建物殘骸。另一個社群媒體流傳影片顯示,冰川崩塌時,掀起巨大的煙霧,甚至遮住了部分山脈,而土石也朝著村莊傾瀉而下。

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o