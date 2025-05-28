快訊／12縣市「大雨特報」強風齊發！最新警戒熱區出爐

▲12縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，鋒面報到易有短延時強降雨，今（28日）晚至明（29）日彰化以北、南投地區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率。另外，受鋒面通過及東北風增強影響，今晚至明晚西半部沿海局部地區和外島地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，10縣市發布陸上強風特報。

氣象署表示，今晚至明日鋒面影響，雨勢將轉趨明顯，各地有陣雨或是雷雨的天氣，並有大雨發生，其中在西半部地區有局部豪雨發生機率，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。明天入夜隨著鋒面通過台灣，雨勢將由北往南逐漸趨緩；氣溫方面，夜晚清晨在中部以北及宜花地區，低溫約22、23度，南部及台東地區25至27度，明天白天受到鋒面影響，高溫相較於今天下降，北台灣整天濕涼約22至25度，中部及花蓮地區26度左右，南部及台東地區29至31度，感受較溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●大雨特報地區

台中市、彰化縣、基隆市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、台北市、新北市、金門縣、南投縣、桃園市、連江縣

●強風特報地區

黃色燈號－

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。