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台北市立大學院長愛上女助教！　勾手餵食全被拍「有人要搞我」

圖、文／CTWANT

臺北市立大學不只是校長邱英浩與女下屬過從甚密，多次被目睹出入該校公關中心L姓女主任的新北市豪宅，本刊另獲爆料指出，同樣已婚的臺北市立大學體育學院院長周建智，竟也和系上女助教「關係匪淺」，今年3月初，周男被直擊目睹疑似為了慶祝女助教生日，兩人下班後一起前往天母一間高檔餐廳用餐慶祝，席間更親密的相互餵食，好不甜蜜。

臺北市立大學體育學院院長周建智今年3月4日晚間5時許被目擊和系辦女助教，現身於天母一間高級牛排餐廳內，兩人甜蜜互相餵食。（圖／民眾提供）

▲臺北市立大學體育學院院長周建智今年3月4日晚間5時許被目擊和系辦女助教，現身於天母一間高級牛排餐廳內，兩人甜蜜互相餵食。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，年近50歲的周建智曾為舉重國手，曾在1991年的美國舉重公開賽獲得第二名的佳績，隨後於美國中密西根大學攻讀碩士，並在2001年於美國佛羅里達州立大學取得哲學博士，主修運動教育學，返台後便在臺北市立大學任教至今。

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今年3月4日晚間，外面下著的大雨仍澆不熄兩顆偷情炙熱的心，民眾目擊臺北市立大學體育學院院長周建智出現在天母的一間高級餐廳內，身上穿有學校校徽或字樣的衣服，只是陪伴在院長身旁的卻不是院長夫人，竟是和院長同一學院的女性助教，兩人一起進入該間一客要價2、3000元的高檔牛排店用餐。

兩人入座後服務生隨即貼心的送上蛋糕，在等候餐點上桌時，兩人更互相舉杯致意，相互聊天，同時周也不忘扮演好男友角色，不忘幫女生和美食拍張美美的照片。而餐點上桌後，兩人盡情地享用餐點，好不快樂，為了讓彼此都可以嚐到不一樣的餐點美味，兩人更直接相互餵食，你一口我一口的好不甜蜜，像極一對熱戀的小情侶。

周建智和女助教今年3月4日晚間約7時許用完餐後，不忘在門口請服務生幫忙合照留下美好的紀念。（圖／民眾提供）

▲周建智和女助教今年3月4日晚間約7時許用完餐後，不忘在門口請服務生幫忙合照留下美好的紀念。

甜蜜的晚餐從傍晚5點半吃到晚上7點半左右，儘管餐點已經用完，但重頭戲還在後頭，周建智此時雖然已穿上外套準備離開，但仍將欲送給助教的智慧型手錶拿出，親自幫女生戴上，還貼心的先測量女生的手圍大小，直到確認女生戴妥手錶後才返回至位子上，更不忘拿著女生的手機幫女生和禮物拍照，隨後準備離開。離開前，兩人還不忘請服務生幫忙在門口合影，留下美好的回憶，隨後共撐一把傘勾手離開。

而這也非第一次周建智被目睹與助教關係過從甚密，至少在今年5月14日、19日、20日的上午8點到9點之間，共3次被民眾直擊發現為了讓女助教上下班方便，多次一早在進入學校後，隨即開車前往芝山捷運站，在捷運站外違停人行道上接人，其中一天還是5月20日，顯得格外浪漫。

據悉，周建智的正宮為北市某大學教授，和周同樣赴美攻得博士學位。知情人士透露，和周建智發生婚外情的系上助教，今年初報考博士班，只是原本並非運動科系相關的她，竟能斜槓跨領域，一舉在今年3月25日錄取臺北市立大學運動科學研究所博士班，甚至位居榜首，引人側目。

周建智和女助教今年3月4日晚間7時許用完餐後，準備前往停車場牽車，過程中2人共撐一把傘，勾手前往停車場。（圖／民眾提供）

▲周建智和女助教今年3月4日晚間7時許用完餐後，準備前往停車場牽車，過程中2人共撐一把傘，勾手前往停車場。

臺北市立大學建校歷史悠久，最早可追溯至日據時期，2013年由臺北市立教育大學與臺北市立體育學院合併成立，分為天母校區與博愛校區，其中天母校區以體育享盛名，而博愛校區則以教育學為主，培育出不少菁英教師，知名球星戴資穎更是該校校友之一。

邱英浩回應表示，偶爾也會去同事家中討論研究，且過程當中也不是只有兩個人，會有一群人，且也不常常發生，「真的不是你們想像的樣子，我是規規矩矩的人，人家也是規規矩矩的人，公關中心是知道我行程的人，男生跟女生站在一起不能這樣講，而且我們也沒有牽手，有時候就是研究室一起出去玩，回去的時候剛好在一起，這樣我會不敢跟女同學或女同事在一起，我們只是純粹討論公事，而且對方有男朋友，我也有小孩，不能看圖說故事亂寫一通，這就不是事實，我對天發誓，不然被車撞死。」。至於該校L姓公關中心女主任則連絡不上，無法得知回應。

周建智回應，他與該位女助教是單純同事關係，同仁生日時常會與他們一起吃飯，也會贈送禮物，沒有互相餵食物，也不記得有勾手，如果有應該是在開玩笑，5月20日接送則是因為有一起辦活動，並認為爆料者另有意圖，懷疑「有人要搞我」。周建智強調，助教是他的救命恩人，他曾經在辦公室內腦溢血，是助教第一時間發現緊急撥打119電話，讓他在20分鐘內能獲得救治，重獲新生，「我差點死掉，他救過我，是你也會對她好一點對吧？」。至於該名女助教則連絡不上，無法得知回應。

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