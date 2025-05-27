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辜仲諒出庭哽咽「棒球比我生命重要」喊絕不逃亡　法院裁定1方式監控

▲▼檢察官聲請電子監控辜仲諒，辜仲諒現身北院。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲檢察官聲請對辜仲諒實施電子監控，辜仲諒出庭哽咽，「棒球比我的生命還重要，我致力台灣棒球發展，不可能逃亡」。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖購地案被重判7年8個月，檢方事後聲請對他及另外3名同案被告施以電子監控。辜仲諒27日下午赴北地出席調查庭，表示自己10月將出國參加世界棒球總會會長選舉，請求法官不讓他戴電子腳鐐或手環，對國家形象不好，甚至一度哽咽說「棒球比我的生命還重要，我致力台灣棒球發展，不可能做任何對不起國家的事，不可能逃亡。」

針對北檢聲請對辜仲諒等4人施以電子監控，台北地院27日下午召開調查庭，辜仲諒等4人均出席。檢方在庭中指出，近年棄保潛逃事件頻傳，像是慶富案陳偉志、國寶案朱國榮、屏東縣議員郭再添等，辜仲諒在海外擁有雄厚的資本及支援，若不施以電子腳鐐或手環監控，難以保證辜不會逃亡。

辜仲諒則說，國家爭取世界上的地位不容易，現在是台灣棒球發展最重要的時候，好不容易爭取到世界排名第二，全台灣打棒球的小朋友看著他，他絕對不可能在這個時候逃亡，他擔任中華棒協理事長之外，也是亞洲棒協理事長、世界棒總會副理事長，他代表的是國家，不可能做任何對不起國家的事。

辜仲諒強調，對他來說現在最重要的是台灣棒球發展，他為此投入了全部的心力，絕對不可能逃亡，他不懂法律，但他相信台灣的司法，棒球是他跟許多人的生命，甚至比自己的生命還重要，他不可能為了一個司法案件放棄生命中最重要的目標，陳述時更一度哽咽、紅了眼眶。

辜仲諒還指出，他今年10月要到泰國出席4年一次的世界棒球總會選舉爭取副會長席次，他必須前往泰國並拜會很多國家的會長，屆時會聲請解除限制出境出海，請求法官不要羈押他或讓他戴電子腳鐐或手環，若戴電子手環或腳鐐恐對國家形象不好，希望能有其他替代方式。

法院合議庭經過1小時的評議後，考量辜仲諒的名譽權、經濟能力等條件後，認為辜仲諒確實有滯外不歸能力，有予以科技監控的必要性，裁定辜仲諒5月26日至9月26日為止，每天必須使用指定手機在家中自拍面部照片並傳給監控中心，同時也必須定期向法院報到。

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