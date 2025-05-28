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增加手機定時自拍報到防落跑　辜仲諒深夜獲釋「露笑容」

▲▼辜仲諒因涉犯澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，今（27日）再被法官傳訊後，裁定加碼配戴個案手機定時自拍報到防逃，深夜10點多辦妥手續離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲辜仲諒（右2）因涉犯澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，今（27日）再被法官傳訊後，裁定加碼配戴個案手機定時自拍報到防逃，深夜10點多辦妥手續離開。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海，經檢方促請注意防逃強度不足，法官今（27日）傳辜與同案3名被告訊問後，裁定4人增加每天以個案手機自拍回傳報到等防逃措施，辜深夜10點多辦妥手續，面帶微笑離開北院，僅對媒體表示「辛苦了」，不回應發問。

北院審理澄清湖大樓購地弊案6年，本月（5月）13日依《銀行法》等罪，判辜仲諒7年8月徒刑，同案被告張明田8年徒刑、林祥曦9年6月徒刑、李聲凱9年4月徒刑，辜、張與林3人並從宣判日起，限制出境、出海各8個月，可上訴二審。

檢方發函促請合議庭加強防逃措施，法官今傳辜仲諒4人調查有無羈押或施以科技設備監控必要。辜庭訊時起身說「當然有意見，不要羈押我」，他已預定今年（2025年）10月聲請暫時解除限制出境，要去泰國出席世界棒總4年1次的改選、爭取副會長席次，「請法官理解我的立場」。

▲▼棒協理事長辜仲諒出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲辜仲諒今年（2025年）2月以中華棒協理事長身分，出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式。（資料照／記者李毓康攝）

辜仲諒說近期不但要拜會多國棒協會長，還須接待外賓，若佩戴電子手環或電子腳環，「不只對我個人，也對國家形象不好」，他可接受配戴個案手機定時報到，但他有2個住家，晚上若有應酬，返家就寢時間不固定，還常出差住飯店。

辜的律師表示檢方以朱國榮、鍾文智與徐少東3名棄保潛逃重犯為例，寥寥數語指稱辜可能逃亡，此舉有含沙射影、不當揣測之嫌，而佩戴科技設備防逃，更有如刑具加身、變相枷鎖，教辜如何坦然面對員工與球員，也有損國家顏面。

律師指辜從紅火案以來，被限制出境近20年期間，聲請出國獲准逾10次，都準時回台遵期出庭，絕不逃亡以免家族蒙羞，且辜是知名企業家、眾所矚目，檢方舉例的逃亡重犯，其實一般人不認得，不能相提並論，更不該用別人的逃亡來懲罰辜。

檢方反擊指出，科技監控不會傷害國家形象，是辜仲諒的行為傷害國家與自己形象，司法應一視同仁，不因資力、職務、知名與否而有特殊待遇，佩戴電子腳環、手環，可用褲管、衣物遮擋，不影響日常生活，若辜4人坦然接受，才是不傷害國家形象的作法。

檢方強調，逃亡只在一念之間，卻能對司法公義造成深遠傷害，且辜有頻繁出國需求，更升高逃亡海外可能性，4人長期領取高薪、資力雄厚，均有滯留國外生活的能力，僅配戴個案手機定時報到、難以及時防逃，建請佩戴電子手環或腳環。

辜仲諒再度起身表示自己全心推動台灣棒運，花費數年時間在偏鄉小朋友身上，「小朋友看著我，比我生命還重要」，他幾乎帶領全台灣打棒球的小朋友追夢，台灣棒球排名世界第2，讓全世界打棒球的國家多麼羨慕，都靠大家努力。

辜仲諒強調，他擔任中華棒協理事長、亞洲棒球總會會長與世界棒總副理事長，「我代表的是我們國家，不可能做任何對不起國家的事！」說到激動處，辜略帶哽咽說相信台灣司法，「可是棒球是我跟很多很多人的生命，不可能為司法放棄我們生命中最重要的目標！」

張明田自稱因紅火案等案受審以來18年，每周向警局報到、風雨無阻，上百次開庭都準時出庭，他是上班族，絕不逃亡國外、沒錢度日而老死異鄉，且他另案共交保1.5億元，加上限制出境、出海，足以防逃，不必羈押或增加監控措施。

林祥曦請求不羈押、也排斥科技監控影響生活，願提出200萬元保證金，展現絕不逃亡決心。已移民紐西蘭的李聲凱表示願交出紐西蘭護照、提出150萬元保證金，自稱歷次開庭從沒缺席，他罹患高血壓等病、沒力氣逃亡，台灣醫療最適合養病，更不會逃。

法官與合議庭評議後，今晚7點多裁定辜仲諒4人從今天起至今年（2025年）9月26日止，須隨身攜帶個案手機，每天定時在自家自拍面部照片，傳回科技設備監控中心報到，李聲凱因通緝到案，另須限制住居，並佩戴電子腳環、安裝居家讀取器，若4人違反監控防逃措施，將可羈押。

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