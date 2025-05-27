變態男抓狗「砍頭分屍」再吃掉　辯精神異常...法官打臉重罰

▲一名莊姓男子與友人殺狗食用，遭法院判處拘役50日併科罰金20萬元。（示意圖，與本案無關／Pexels）

記者潘鳳威 ／新竹報導

新竹莊姓男子與友人在住家附近設陷阱抓狗，把狗殺掉吃了，法院開庭審理時，莊男拿出醫療證明，辯稱自已精神異常才殺狗，但其醫療證明皆為犯案後所開立，法官未採信他的說法，依動保法判處莊男拘役50日，併科罰金20萬元。

判決書指出，莊姓男子與真實姓名不詳、綽號「小Q」的男子，於2022年12月26日上午8時許，在莊男住處附近設置套索陷阱捕獲犬隻後，先由「小Q」以刀砍斷犬隻頭部，再由莊分切四肢、毛皮及內臟，準備供食用。當晚約7時50分，警方接獲通報前往現場查獲，當場查扣菜刀、油壓剪、鐵棍及犬隻遺體等證物。

新竹地院開庭審理，莊男聲稱自己有精神疾病，表示：「我是因為精神異常才會砍狗。」法院查出，莊提出的醫療證明，一份是在2023年7月，另一份則是在2024年7月，兩份文件的開立及鑑定日期，都是在犯罪時間之後，無法證明莊男當時犯罪的精神狀態。

新竹地院法官認為，莊男明知不得宰殺犬隻，卻仍以殘忍手法捕捉、宰殺，嚴重侵害動物生命權。但考量其犯後態度、經濟及學歷狀況，依違反動物保護法判處莊男拘役50日，併科罰金20萬元。