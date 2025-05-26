廟會盃大亂鬥！陣頭對決夫妻「神尊慘趴地」　警抄快打部隊壓制

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮某宮廟昨（25日）舉行廟會遶境活動，不料晚間爆發嚴重肢體衝突。一對陳姓夫妻與陣頭林姓男子因酒後口角引發鬥毆，場面一度失控，甚至連「神偶」也在混亂中倒地，衝突畫面被民眾拍下並上傳網絡，引發熱議。警方獲報後立即啟動快打部隊到場壓制，並將涉案人員帶回偵辦，全案依涉傷害及妨害秩序罪嫌移送法辦。

▲和美鎮某廟會舉辦繞境活動爆肢體衝突。（圖／民眾提供，以下同）

▲和美鎮某廟會遶境大亂鬥，神偶也倒在地。（圖／民眾提供）

據了解，這場遶境活動由某宮廟申請舉辦，活動時間為下午6時至晚間10時。晚間9時30分左右，陳姓夫妻與陣頭林姓男子（同為遶境工作人員）在錦西路66巷口因酒後發生爭執，雙方情緒激動，從口角迅速升級為肢體衝突。陣頭其他成員見狀，有人上前勸阻，也有人加入毆打，導致場面混亂，甚至連遶境使用的「神偶」也在推擠中倒地。

▲和美鎮某廟會舉辦繞境活動爆肢體衝突。（圖／民眾提供）

衝突中，陳男左眼腫傷，蔡女則頭部腫脹、左大腿擦傷，兩人雖傷勢不輕，但送醫後均無大礙。警方獲報後迅速出動快打部隊控制現場，並將陳姓夫妻、林姓男子及活動申請人劉男帶回派出所釐清案情，同時調閱周邊監視器以還原事發經過。

衝突影片在網絡上流傳後，引發網友熱議，除了批評廟會活動衍生暴力問題外，更有眼尖民眾發現現場疑似掉落毒品「K盤」，質疑參與者可能涉及吸毒。對此警方回應表示，將移請檢方深入調查，釐清是否涉及毒品犯罪。

▲和美鎮某廟會舉辦繞境活動爆肢體衝突。（圖／民眾提供）