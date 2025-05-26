「要不要打手槍」按摩女與男客性交易被抓　養生館老闆判無罪

▲女子在養生館為男客進行打手槍半套服務。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家「養生會館」一名女按摩師在包廂內為男客進行「打手槍」半套服務，當場遭警方查獲並查扣一個已使用的保險套，會館2負責人堅決否認知情，辯稱「嚴禁性交易」，法官認為，若性交易為員工個人行為，且店家確實禁止此類服務，則難以認定負責人具有「容留猥褻行為以營利」的犯意，判無罪。

依據判決書內容指出，該養生會館的消費方式為按摩或唱歌2小時收費1200元，店家抽成480元，服務小姐實拿720元。若顧客要求「半套服務」，則額外支付300元，且這筆錢由小姐獨得，不需與店家拆帳。

2024年4月25日晚間，一名男客前往消費，由一名女子負責按摩服務。過程中，女子主動詢問「要不要打手槍？」並開價300元，男子同意後，女子便拿出保險套為其進行半套服務。不料，警方突襲臨檢，當場查獲衣衫不整，並在男子褲子口袋發現已使用的保險套，全案因此曝光。

養生館負責人與櫃枱負責人到案後均否認涉案，並辯稱，「會館服務內容是按摩、油壓，若客人要求唱歌有附設包廂給他們唱歌，不用額外收包廂費，客人可以2小時都按摩或2小時都唱歌。我有強調不能做性行為，如果有這種情形，就不錄用該員工。」櫃枱負責人則稱，「我只是臨時幫忙，根本不知道包廂內發生什麼事。」

女子在警詢時坦承提供半套服務，「這筆費用我不用跟其他人拆帳，店家也不知道我有與客人在進行性交易，店家只會針對接客時間1次2小時收費1200元部分進行抽頭，金額是480元」。但後續在偵查及法院審理時，她稱是「個人行為，店家並不知情」。她解釋「我想多賺300元，所以私下接客，與會館無關。」男子則證實，交易是由女子直接提議，未經店家仲介，消費金額也是直接交給女子，未經過櫃枱。

儘管警方扣得保險套及會館帳本，但這些證據僅能證明女子與男客進行性交易，無法直接證明店家知情或參與媒介。法院認為，若性交易為員工個人行為，且店家確實禁止此類服務，則難以認定負責人具有「容留猥褻行為以營利」的犯意，將2名負責人獲判無罪。