彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆　警方查幕後黑手

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣員林鎮日前一名94歲游姓老翁坐在家裡，卻突然被2名黑衣人搶走手機，抬出屋外，眼見房子當場被怪手拆毀，原來一切宗祠土地產權所衍生的爭議。警方表示，因本案涉及刑法毀損罪，將傳喚相關人士到案，釐清黑衣人身分。

▲彰化一名94歲老翁遭黑衣人抬離家裡，眼見房子突然被怪手拆掉。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



初步了解，這塊地為游姓家族祭祀公會，約一甲大，游姓家族內有180多名子孫共同持有，價值約6億元，內部又分成大房、二房、三房、四房的人，並由大房推派出的4個管理人來處理，產權相當複雜。

土地轉賣出去後，有些人同意拆遷並拿到拆遷費，但游翁認為沒談好拆遷費，至今也還沒拿到，所以一直住在原處，沒想到20日上午，一群黑衣人突然闖入家中，其中2人把他抬出，接著眼睜睜看著怪手開拆自己住了數十年的老家，讓他相當無助，事後報警處理。

大埔里長游庭訓得知後立刻到現場關心，他表示就算要拆家，至少要先安置好老人家才來拆房，這樣他要去住哪裡？如果孩子不在怎麼辦？

員林警分局指出，20日民眾報案稱房子遭拆遷，員警隨即追查涉案車輛，並通知土地所有權人到案說明，民事產權爭議警方原則不介入，惟因本案涉及刑法毀損罪，涉及刑事不法，警方將依法偵辦，決不寬貸。

▲大埔里長游庭訓。