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女網紅樓梯間遭性侵「像破爛布娃娃」！她見狼師「還在教」不忍了

被害者遭性騷示意圖。（圖／翻攝自unsplash）

▲女網紅控訴，學生時期補習遭老師性侵。（圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

一名王姓知名補教老師遭女網紅指控，於2010年在新竹某補習班任教時，帶女學生出遊，並誘騙至汽車旅館性侵得逞。儘管被害女學生在事發多年後對狼師提告，但因對該師身體特徵描述有誤，讓狼師一審獲判無罪，目前正在上訴二審中。不料該狼師被發現還在任教，因此受害女網紅在社群平台揭露此事。對此，新北市教育局予以解聘，並列管終身。

根據《鏡報新聞網》報導，粉絲數超過10萬的網紅透露，2009年至2010年間，因在新竹某補習班上課而結識該名老師，由於他當時是很熱門的名師，對自己也很好，因此不知不覺對老師產生仰慕的情愫。豈料該師不時會約她到車上見面，並親她、抱她，一次更以肚子痛為由，把車開進汽車旅館性侵她2次得逞。

被害者當時怕媽媽擔心，就連內褲上沾有血跡被媽媽發現時也不敢說出事實，只覺得自己就像個破爛的布娃娃一樣。但沒想到後來該師又一次在補習班樓梯間，把手伸入褲子裡面指侵得逞。她原本以為可以忘記這件事，沒想到6年後，因為被當時老闆性騷擾，導致創傷反應加重而罹患重度憂鬱症。

被害者遲至2023年才報案提告原因，她解釋道，因為後來自己有孩子，當時又碰到「MeToo」事件的輿論發酵，且很氣憤該師竟然還能在補習班教書，後來也有許多學生私訊她，直到2023年還上過該師的課程。

被害者也透露，她因記錯狼師的身體特徵，一審獲判無罪，目前上訴中；且除了自己的案件外，該名狼師在2015年也因妨害姓自主遭判刑有期徒刑10月，緩刑2年。她希望能透過自己的經驗，讓更多人知道狼師的惡行，也提醒家長要特別注意。

對此，在新北教育局得知消息後，立即清查補習班通報平台，雖然查無補習班對該師的聘任紀錄，不過前往被指稱其任教的補習班稽查時，發現該師偶爾會幫忙代課。

不過因該師已被教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統管制，終身不得擔任學校教師及補習班教職員工，因此新北教育局要求該師立即離班、列管終身，並將該班列為稽查重點；至於該班聘僱不適任師資卻未依規定通報，遭裁處最重25萬元罰鍰。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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