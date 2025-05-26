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快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

▲連假前台灣附近環境偏濕易有雨。（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今日全台有雨！中央氣象署表示，今天北部、中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

▼今日水氣仍多。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二下午，蘭嶼、綠島、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，北部有陣雨，中南部山區有短暫陣雨，上述區域並有局部較大雨勢機率，中部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，氣溫方面，由於東北季風帶來涼空氣，中部以北及東半部低溫約20至22度，南部約23、24度；白天北部、宜蘭高溫約22、23度，中部及花東約25至28度，南部仍可達30度左右。

氣象署預報，周二東北季風減弱，白天起各地氣溫回升，水氣減少，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，周三偏東風影響，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部亦有零星短暫陣雨；下午起鋒面接近，西半部漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署提醒，周四鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部、東北部、東部有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部並應慎防局部大雨或短延時豪雨發生可能，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，周五鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部、中部山區因較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨可望趨緩，為零星短暫陣雨後多雲；周六、周日水氣減少，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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