連假前變天！　下波「鋒面掃全台」雨最大時間曝

記者陳俊宏／台北報導

端午連假前變天！天氣風險公司天氣分析師廖于霆提醒，周四將是本周降雨最顯著的一天，梅雨鋒面將正式移入台灣，伴隨西南風增強，為全台帶來大範圍明顯降雨及雷雨。

▼周四全台雨最大。（圖／資料照／記者李毓康攝）



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廖于霆表示，今日北台灣受東北季風、華南雲雨區殘餘水氣影響，天氣偏濕涼，白天氣溫約22至23度，夜間20至21度，全天多為陰短暫陣雨；相較之下，中南部及花東普遍接近或超過30度，南北溫差大。

廖于霆指出，周一仍受東北季風與華南水氣影響，北部有短暫陣雨，中南部及東半部山區也有局部陣雨，北台灣氣溫偏涼，低溫可能下探20度；周二隨著鋒面減弱南移，各地降雨將明顯趨緩，天氣轉為多雲到晴，氣溫回升，北台灣高溫有機會達29度。

廖于霆說，然而，周三將有另一波梅雨鋒面逐漸接近，水氣增多，午後局部短暫陣雨機率提高且範圍擴大；周四將是本周降雨最顯著的一天，梅雨鋒面將正式移入台灣，伴隨西南風增強，為全台帶來大範圍明顯降雨及雷雨，雨勢預計會比較強，屆時需嚴防短延時強降雨、雷擊及強陣風，並注意山區坍方、落石及低窪地區積淹水 。

廖于霆分析，端午連假期間天氣預計「先濕後乾」，連假首日、周五鋒面移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩，南台灣清晨仍有局部短暫陣雨；連假後兩天、周末水氣減少，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日回升，感受悶熱，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區需留意局部雷陣雨 。