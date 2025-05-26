連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，第4波梅雨季鋒面通過，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨；周五11時模擬圖則（上圖右）顯示，鋒面已在巴士海峽，各地先後好轉，南台灣仍有局部陣雨的機率。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

記者陳俊宏／台北報導

端午連假前變天！氣象專家吳德榮提醒，梅雨季第4波移動性鋒面周四南下，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面減弱，北台灣雲量多、偶有局部短暫雨，中南部大氣不穩定，近山區仍有小範圍對流發展的機率，氣溫稍回升，北台仍偏涼。

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吳德榮說，周二鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，氣溫升，山區午後偶有局部短暫陣雨；周三另一鋒面接近，雲量逐漸增多，局部短暫陣雨的機率，越晚越提高。

吳德榮提醒，周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而滯留）的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防劇烈天氣。



吳德榮分析，端午連假首日、周五鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假後兩天、周末各地晴時多雲，逐日轉熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；下周一至下周三各地晴熱如夏，不穩定漸提高，午後局部降雨有逐日漸增趨勢。