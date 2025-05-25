你男友是「忠犬系」？12星座「馬子狗」指數大公開

▲專家分析12星座男生「忠犬系」指數。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老師

你是為愛「赴湯蹈火」的忠犬男嗎？每個星座愛上人時的「馬子狗指數」都不一樣，有人越愛越卑微，有人再愛也保留底線。這次我們來一ㄧ揭曉12星座男馬子狗指數，看誰最願意為愛俯首稱臣！

牡羊座：馬子狗指數：50%

熱戀期黏到不行，但熱度一退就想回去忙事業，自由比你還重要。想讓他乖乖聽話？給他空間才是王道。

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金牛座：馬子狗指數：70%

默默付出型，越愛越像工具人。嘴巴不說，但你一皺眉他比誰都緊張，會自己查餐廳、送你到家還幫你搬重物，只差沒印「專屬司機」四個字。

雙子座：馬子狗指數：40%

今天黏、明天飄，愛情來得快也去得快。他不是不愛，只是腦袋開太多分頁，戀愛只是他生活的一部分，不是全世界。

巨蟹座：馬子狗指數：90%

這星座一談戀愛就直接變忠犬！早安晚安問候三連發，外加煮湯送飯行程安排好。但如果你讓他受傷過，他會變冷靜到你懷疑他是不是換人了。

獅子座：馬子狗指數：65%

他可能不會低聲下氣，但絕對會為了你撐場面。什麼生日驚喜、紀念日排場，搞得比活動企劃還專業，誰敢說他不愛？

處女座：馬子狗指數：55%

行動派貼心代表，買藥送餐、查資料安排行程樣樣來，但嘴巴一定會補一句「我只是順便」。別傻，他比你還在意你的事。

天秤座：馬子狗指數：80%

戀愛讓他變超級貼心助理模式，陪逛街、選穿搭、幫拍照一把罩。你說往東他絕對不敢往西，但他也很吃你對他的回應，別忽略他喔。

天蠍座：馬子狗指數：30%

愛得深、藏得更深。他不太會明著黏人，但其實小細節全都記得清清楚楚。只是他一旦失望，關係會立刻變冷，連你都不知道發生什麼事。

射手座：馬子狗指數：45%

他會為你浪漫、帶你冒險，但你要他天天報到？他會逃。射手的愛需要自由空間，套牢他只會讓他越跑越快，放得越鬆他越回頭。

摩羯座：馬子狗指數：60%

默默型忠犬，表面冷靜，但你一句話他默默排好行程、下單、處理。愛你不會講情話，但行動全寫在行事曆裡。

水瓶座：馬子狗指數：35%

別想控制水瓶，他愛你是真的，但愛自己更多。想他當馬子狗？不如跟他當戰友一起搞創作、談理想，反而更合拍。

雙魚座：馬子狗指數：85%

戀愛腦第一名請出場！會為你寫小詩、做手工卡片、寫訊息到凌晨兩點。你一掉眼淚他馬上跪下投降，唯一缺點就是太夢幻，容易被愛牽著走。