快訊／熱飆38.1度！　6縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對6縣市發布高溫警示，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率。天氣高溫炎熱，今（24日）白天高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測，截至目前，今日最高溫為上午10時50分在高雄內門，測到38.1度。另外，屏東琉球嶼在下午1時30分也來到36.1度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(紅色)

影響時間：24日白天

＊高溫紅色燈號：高雄市

＊高溫橙色36燈號：雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：花蓮縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

今日從上午開始，中部以北多個縣市因為鋒面降雨，加上東北季風影響，天氣轉涼。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，有沒有下雨真的有差，「大概以台中彰化為界，南北溫差好大啊！中南部地區要再等一下，明天也會變得相對舒服一點。」

根據氣象署預報，今日北部及東北部白天高溫約25、26度，到了晚上會降到22、23度左右，中部及花蓮氣溫也會下降些，高溫約29至31度，其他地區較不受影響，高溫仍有32至35度，屏東及台東容易出現局部36度左右高溫，台東有焚風發生的機率，至於中南部及花東低溫約25、26度。



資料來源：氣象署