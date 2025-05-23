瘦高男偷走愛心捐款箱！店家報案竟遭拒　台南警認錯將懲處

記者林東良／台南報導

台南市中西區一間義大利麵店5月20日清晨遭竊，一名男子竊走櫃檯上的愛心捐款箱，業者發現憤怒報警，卻遭警方以捐款箱不是店家所有為由，未受理報案，消息曝光引發友炸鍋，台南市警二分局23日表示，確認當日派出所處置不當，將對相關人員進行懲處，並全力追緝涉案男子。

▲台南中西區義大利麵店清晨遭1名男子行竊受心捐款箱，店家報案卻引發爭議。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方指出，案件發生於20日清晨5時23分左右，一名可疑男子在忠義路二段的義式餐廳，趁無人時竊取櫃台上受心捐款箱後離去。事後店家發現之後，前往二分局民權派出所報案，但因捐款箱非屬店家財物，值勤員警請店家聯繫設置該箱的基金會來所製作報案筆錄，未當場立即受理，因而引發爭議。

▲台南市警二分局警方除依規定懲處相關員警，並調閱監視器畫面追查竊嫌到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民權派出所所長何家慶表示，基層警員第一時間的處置未盡妥適，將依規定懲處相關人員，未來會加強教育訓練，避免類似情況再發生。

市警二分局強調，目前已擴大巡邏義大利麵店周邊區域，並調閱周邊監視器，已鎖定特定可疑對象，正積極追查竊嫌中。警方呼籲，民眾遇竊可即刻報案，警方會視情況依法處置，如涉及第三方財物，也會協助聯繫權利人共同偵辦，保障市民財產安全不打折。